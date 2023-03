Falten dones als llibres de text. Sota aquesta premissa, l'escriptora Julia Navarro reivindica a 'Una historia compartida', la seva última novel·la, la figura de les grans dones que van revolucionar el món.

A 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, ha volgut destacar una de les coses que voldria canviar en aquest vuit de març: "Reivindico que hi hagi una revisió dels plans d'estudi i les dones s'incorporin massivament als llibres que estudien els nostres escolars".

D'altra banda, ha posat el focus en el punt de vista que s'ha utilitzat històricament per explicar els grans esdeveniments. "La història, fins al segle XX, l'han explicat els homes i ha estat una història de part. La prova és que hi ha dones realment extraordinàries que, com a molt, han estat un peu de pàgina als llibres. Per tant, la història que ens han explicat és incompleta", ha comentat a Tània Sarrias.

Tot i això, l'escriptora ha volgut matissar que la solució no és explicar una història on només apareixen les dones. "El que no podem fer és explicar la història obviant que ells també estaven allà. (...) És una història compartida amb ells, sense ells, juntament amb ells i enfront d'ells", ha dit.

Els seus inicis Julia Navarro ha explicat com van ser els seus inicis en l'escriptura, on ha destacat la figura de la seva àvia, qui li va ensenyar a llegir, i de la seva professora de literatura: "Jo volia estudiar física i ella era la tutora del meu últim curs de batxillerat. Em va dir que fes el que volgués, però que el que millor sabia fer era escriure". “Jo volia estudiar física“ Aquesta passió li venia de petita. De fet, la seva mare guardava els primers contes que va escriure quan, encara, era una nena. "El meu primer conte era la història d'un gos que parlava amb un fanal. Encara el tinc perquè la meva mare el va guardar. M'agradava llegir contes i explicar-los".

Una anècdota molt especial L'escriptora i periodista ha recordat la història d'una dona que va aprendre a llegir i a escriure a l'edat de vuitanta anys i, el seu primer llibre, va ser 'La hermandad de la Sábana Santa', la primera novel·la de l'autora: "Jo crec que és un dels dies que més he plorat a la vida. Abraçada a ella. És una de les coses més boniques que m'han passat mai".