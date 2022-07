La presentadora Tània Sarrias s’ha sortit del guió al final de la gala ‘Orgull!’, que pots veure a RTVE Play, Catalunya, per fer arribar un missatge als espectadors i espectadores: “Em sento molt orgullosa de ser una persona LGTBIQ+". Malgrat que l’actriu no acostuma a parlar de la seva vida privada, davant la discriminació que encara pateix el col·lectiu, ha volgut pronunciar-se.

Tània Sarrias ha denunciat que vivim en un món on hi ha “atacs homòfobs diàriament i no passa res” i on la gent no s’atreveix a dir qui és per por a perdre la feina, la família i, fins i tot, la vida. També ha volgut fer referència al fet que es permet que el Mundial de futbol se celebri a Qatar, un país on l'homosexualitat és un delicte.

Petó entre Tània Sarrias i Itziar Castro a #OrgullRTVE RTVE Catalunya

“No es tracta que ens tolereu, es tracta que ens respecteu“

La presentadora ha expressat la seva gratitud per l’oportunitat de presentar #OrgullRTVE i espera que “s’obri la ment” de les persones que hagin vist el programa i els hagi “fet sentir la necessitat d’empatia.” “No estem demanant tolerància. No es tracta que ens tolereu, es tracta que ens respecteu, que ens deixeu ser qui som, que ens deixeu estimar a qui vulguem estimar.”, ha conclòs l’actriu.