L'abril de 2021 la presentadora Ares Teixidó va publicar un post a Instagram on mostrava el seu amor amb la influencer i odontòloga brasilera Bruna Bravo. La notícia de la seva bisexualitat va sorprendre perquè és la primera noia amb la qual manté una relació sentimental. “Sexualment sempre havia experimentat tant amb homes com amb dones, però de sobte em vaig enamorar d'aquesta dona”, assegura al programa especial #OrgullRTVE que pots veure aquest dissabte a les 23:30 h per La 1 i per RTVE Play Catalunya.

“No és que ho fes invisible sinó que no anava pregonant-ho“

Ares Teixidó explica que mai havia amagat que és bisexual, però tampoc anava dient amb qui tenia sexe: “No és que ho fes invisible sinó que no anava pregonant-ho”. Ningú li havia preguntat amb qui es ficava al llit i, segons afirma la comunicadora, el sistema patriarcal va donar per fet que era heterosexual.

La presentadora lleidatana considera que hi ha prejudicis cap a la bisexualitat i que, a vegades els ha sentit dins del col·lectiu LGTBIQ+. Defensa que les persones bisexuals no estan en una fase de confusió ni són uns “viciosos” i diu que ha escoltat en nombroses ocasions la frase ‘Ha fracassat amb els homes si ara ho ha d’intentar amb les dones’ i, segons ella, no té res a veure.

“¿¿¿‍¿¿ "Ni estem en una fase, ni en una confusió, ni som uns viciosos" @aresteixido reivindica la seva bisexualitat i afirma que s'ha sentit molt jutjada#OrgullRTVE pic.twitter.com/BiJinByzHC“ — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) July 2, 2022