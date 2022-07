Blas Cantó ha publicat un nou tema ‘El bueno acaba mal’ on canta a un altre noi, un jove amb qui va mantenir una relació sentimental fa deu anys. “He passat tota la meva vida cantant sense gènere, però crec que era el moment de cantar el que jo visc cada dia des de fa molts anys.”, ha assegurat l’artista al programa especial #OrgullRTVE que pots veure aquest dissabte a les 23:30h a La 1 i a RTVE Play Catalunya.

Malgrat que aquesta confessió hagi creat rebombori a les xarxes socials, el cantant creu que cada vegada menys persones es posen les mans al cap perquè un home decideixi cantar-li a un altre.

‘El bueno acaba mal’ és el primer tema del seu segon àlbum i és “la seva tornada a música després de tant de temps sense treure una cançó”. Blas Cantó explica que ha passat molt temps en la foscor i que per això aquesta cançó està plena de color.

El suport de la seva família

“Jo he d'agrair a la meva mare i especialment a la meva àvia que em deixessin ser lliure“

L’artista es queixa que la gent pressuposi que algú sempre sigui heterosexual i que es doni per fet que els nens hagin de jugar amb cotxes i les nenes amb nines. Quan Blas Cantó era petit jugava amb totes les joguines que tenia a casa des de les nines Nancy a camions i a pilota. “Jo he d'agrair a la meva mare i especialment a la meva àvia que em deixessin ser lliure”, diu emocionat.

Si vols saber més sobre el que ha explicat Blas Cantó al programa especial que RTVE Catalunya dedica per l’Orgull LGTBIQ+, no et perdis dissabte l’entrevista que li fa la presentadora Tània Sarrias. A més, el cantant interpretarà en directe el tema ‘El bueno acaba mal’. T’ho perdràs?