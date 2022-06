"Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia". Ese es el lema bajo el que se celebrará la manifestación del Orgullo 2022 en Madrid el próximo 9 de julio, pero también la postura firme del colectivo LGTBI+ en un momento en el que han aumentado los discursos que desprecian a las personas por su orientación sexual o su identidad de género.

"Este año el lema creo que está en la actualidad y en lo que estamos viviendo el colectivo LGTBI+. Dado que los discursos de odio cada vez son mayores hacia el colectivo —y lo quiero ampliar, no solo hacia el colectivo LGTBI, sino también hacia mujeres u otras minorías, como las personas migrantes— queremos resaltar que, frente al odio, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, que seguiremos orgullosas, que seguiremos siendo visibles y que además la resiliencia, que es nuestra salud mental, es nuestro poder de recargarnos y seguir caminando en el presente", resume la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales (FELGTBI+), Uge Sangil, en una conversación con RTVE.es.

Esta plataforma, junto con el Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) y la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL), ha explicado que el Orgullo es una de las principales herramientas que tiene el colectivo para conquistar sus derechos y alcanzar la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Además, recalcan que este 2022 su celebración es "especialmente importante" porque durante los dos años de pandemia la visibilidad se ha visto reducida.

"Hay muchas historias. En plena pandemia recuerdo que dos chavalas que estaban viviendo juntas, dos lesbianas jovencitas, tuvieron que dejarlo porque no tenían dinero, se quedaron sin trabajo y tuvieron que volver a meterse en el armario con su familia, que no sabía nada (...) La visibilidad despues de estos años es muy importante", señala la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, quien espera que en este Orgullo vuelva a verse la movilización que había antes de la COVID.

Rechazo a los discursos de odio: "Ni un paso atrás"

Desde esas entidades sostienen, además, que la situación de crisis sanitaria ha generado un aumento de los discursos de odio contra los que optan por seguir rebelándose desde una perspectiva positiva y comprometida. De forma específica mencionan el daño que hacen los "discursos de la ultraderecha" e insisten en que no van a dar "ni un paso atrás".

"Está la 'microLGTBIfobia' del día a día, las miradas o los insultos, pero también, y sobre todo, nos preocupan los discursos de odio que se vierten desde las instituciones y por parte de partidos como Vox, que constantemente está creando discursos contra el colectivo. Eso también crea pensamiento en la ciudadanía y crea la LGTBIfobia y los delitos de odio, que, evidentemente, han crecido. Según los datos del Ministerio del Interior, han crecido un 10% en los últimos años, así que tenemos que estar preocupados. Y luego ha habido ciertos incidentes o delitos como el asesinato de Samuel que han supuesto un cambio social en lo que se refiere a la denuncia de los delitos de odio. Por eso, también este año estamos promoviendo el pacto social y de Estado contra los discursos de odio", añade Sangil.

Dentro de los actos del Orgullo se ha organizado una vigilia en la Plaza de Cibeles de Madrid para homenajear a Samuel Luiz, que fue asesinado de una paliza en julio del pasado año en A Coruña. El acto recordará también a todas aquellas personas que han sido víctimas de los discursos de odio.

Según muestra el último informe del Ministerio del Interior sobre estos delitos, en 2020, las denuncias por odio hacia personas por su orientación sexual se mantuvieron en una cifra alta, a pesar de la pandemia (277). Todavía no hay estadísticas sobre lo ocurrido en 2021, pero sí hay datos recientes ofrecidos por los Mossos d'Esquadra en Cataluña, donde durante en el primer trimestre de 2022 recibieron 39 denuncias relacionadas con delitos de odio LGTBI, nueve más que en el mismo periodo de 2021.

García de Merlo recuerda que esos casos que llegan a tener denuncia son solo "la punta del iceberg" y que las agresiones, tanto físicas como verbales, están "a la orden del día" en la calle y en las redes sociales.

De hecho, FELGTBI+ lanzó la pasada semana su campaña “stopthehate” con el objetivo de realizar un experimento social que midiera la cantidad de odio que sigue existiendo entre la población hacia la diferencia y la diversidad. Para ello, llenaron Madrid de carteles con mensajes LGTBI+ del estilo: “La homosexualidad no es normal, sólo es común”, “Orgullosamente trans”, “Soy... Gay Lesbiana, Bisexual, Trans, Persona”, “¿Gay? OK ¿Bisexual? Genial” y “Hay mil tipos de familia, esta es la nuestra”. Los carteles, en contra de lo que se pensaba que podría ocurrir en un primer momento, no fueron vandalizados, pero el debate se trasladó a redes sociales con unos datos llamativos: hubo unos 8,11K resultados, todos en Twitter (incluyendo tuits y RTs), y entre todos los mensajes, hubo una gran cantidad de odio.