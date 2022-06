RTVE Catalunya celebra el 28J amb l'especial 'Orgull!'

RTVE Catalunya celebra el dia de l'orgull amb una gala espectacular a El Molino de Barcelona, 'Orgull!', per on desfilaran personalitats del món de la música, el cinema i la televisió. A més, el públic de la gala, presentada per Tània Sarrias i Luc Loren, gaudirà d'actuacions i entrevistes amb diferents experts.

Tània Sarrias entrevista l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau rtve catalunya

L'especial 'Orgull!' vol contribuir a aportar més visibilitat, crear consciència i generar debat, amb un caràcter reivindicatiu i festiu per al col·lectiu LGTBIQ+. Al programa hi participaran l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, les actrius Itziar Castro i Melani Olivares, el cineasta Ventura Pons, els músics Blas Cantó i Alba Reche, la presentadora Ares Teixidó, el dissenyador Juan Avellaneda i la periodista i influencer Daniela Requena. A més, comptarà amb les actuacions de Blas Cantó i Ladilla Rusa.

Juntament amb Blas Cantó, el grup Ladilla Rusa actua a la gala rtve catalunya

El programa completarà el seu contingut amb vídeos divulgatius, de testimonis i d'experts de diferents àmbits que tractaran temes com la importància de les etiquetes i la necessitat de l'existència de referents del col·lectiu.

Noranta minuts d'espectacle per celebrar i reivindicar amb orgull un dels dies més assenyalats de l'any per al col·lectiu LGTBIQ+.