Ser diferent ha marcat la vida de l’actriu Itziar Castro: és homosexual, una dona diversa, de talla no normativa i pèl-roja natural. “Ser lesbiana m'ha condicionat a la vida, però no a la feina”, assegura la catalana al programa especial #OrgullRTVE que pots veure aquest dissabte a les 23:30h per La 1 i a RTVE Play Catalunya. Afortunadament, la intèrpret treballa en una professió on hi ha llibertat i “tothom pot tenir la parella que vulgui i pot dir-ho o no”.

“Mai he estat en un armari“

L’actriu sempre ha sigut ella mateixa i ha viscut amb llibertat la seva orientació sexual: “Mai he estat en un armari”. Tot i això, Itziar Castro reconeix que algunes vegades quan ha tingut parella no ha dit públicament per tal de no exposar a l’altra persona. També li preocupa que pugui patir la seva família pels comentaris dolents que pot dir la gent.