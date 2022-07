Amb més de 800.000 seguidors a TikTok, la influencer i periodista Daniela Requena utilitza les xarxes socials per donar visibilitat a la transsexualitat i s'etiqueta com a noia trans perquè la gent pugui filtrar el seu contingut i els hi pugui ser útil. Tanmateix, una cosa són les xarxes socials i una altra la seva vida personal. "El que no faré és anar amb un cartell al capdavant. Si soc trans, no tinc cap problema a reconèixer-lo, però sí que soc moltes coses més", defensa la tiktoker al programa especial #OrgullRTVE, que pots veure aquest dissabte a les 23:30 h per La 1 i per RTVE Play Catalunya.

Daniela Requena, secretària de LGTBI del PSOE valencià, confessa que si té una relació sexual esporàdica amb un home, no diu que és una dona trans, però si té connexió emocional amb aquella persona i veu que relació pot anar a més, si que li diu. "Normalment mai és la primera vegada que m'acosto amb ells perquè considero que no ho he de dir". Creu que l'important és que li hagi agradat físicament i com a persona.