5 millors moments de la gala Orgull!

Sens dubte, la gala #OrgullRTVE ens ha deixat moments emocionants, divertits i, per descomptat, reivindicatius. Si et vas perdre el programa presentat per Tània Sarrias i Luc Loren a El Molino, no et preocupis perquè el pots veure a RTVE Play Catalunya.

Aquest especial ha volgut contribuir a aportar més visibilitat, crear consciència i generar debat, amb un caràcter reivindicatiu i festiu per al col·lectiu LGTBIQ+. Hi ha participat l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, les actrius Itziar Castro i Melani Olivares, el cineasta Ventura Pons, els cantants Blas Cantó i Alba Reche, la presentadora Ares Teixidó, el dissenyador Juan Avellaneda i la periodista i influencer Daniela Requena. A més, ha comptat amb les actuacions de Blas Cantó i Ladilla Rusa.

Farem una mica d’espòiler si no has vist el programa, però a continuació tens una selecció de cinc dels millors moments!

1. L’emoció de Blas Cantó A #OrgullRTVE el cantant Blas Cantó ha explicat que quan era petit jugava amb totes les joguines que tenia a casa des de les nines Nancy a camions i a pilota. “Jo haig d'agrair-li a la meva mare i especialment a la meva àvia que em deixessin ser lliure”, ha dit l’artista emocionat.

2. Com viu Ada Colau la bisexualitat? Ada Colau va dir públicament que era bisexual en un programa de televisió, però el seu entorn ja ho sabia. Sempre ha viscut la bisexualitat amb molta naturalitat. “Des de molt joveneta vaig tenir clar que m'agradaven tant dones com homes i continua sent així diàriament”, ha assegurat l'alcaldessa de Barcelona. Tot això, se sorprèn de la incomprensió sobre la bisexualitat per part de moltes persones inclús dins del mateix col·lectiu LGBTIQ+. Ho ha explicat al programa.

3. El petó entre Itziar Castro i Tània Sarrias Un dels moments més divertits és el petó entre Itziar Castro i Tània Sarrias. L’actriu li havia demanat un petó a la boca com li va fer a Ada Colau al pregó del Pride de 2019 a Barcelona, però en un principi la presentadora no va voler pel maquillatge. Finalment, va cedir i es van fer un “petó petitó”!

4. L’anàlisi del look de Luc Loren per Juan Avellaneda El co-presentador de la gala #OrgullRTVE Luc Loren va molt fashion vestit, tot i això, què en pensa el dissenyador Juan Avellaneda? El català fa una anàlisi del look de l’influencer, però troba una cosa que no encaixa: les seves sabates!