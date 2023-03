El Ojo de Iberoamérica, festival internacional de creatividad y comunicación publicitaria cumplía en 2022 veinticinco maravillosos años y lo celebraba con una edición muy especial de esta fiesta de la creatividad y las ideas. Durante tres intensas jornadas del mes de noviembre, este encuentro profesional de referencia reunía, una vez más en la ciudad de Buenos Aires, a los profesionales más destacados de la industria creativa iberoamericana.

Veinticinco años invitándonos a ver más allá. Veinticinco años celebrando y premiando el ingenio y talento latinos. Veinticinco años reconociendo las propuestas más innovadoras, las ideas más creativas y las piezas más originales.

Cabe destacar que en esta edición tan especial España se alzó con más de un centenar de galardones incluidos cuatro Grandes Ojos que recayeron sobre las agencias TBWA\España, Llorente y Cuenca (LLYC), Leo Burnett España y DAVID Madrid. Esta posición evidencia el buen estado de la industria publicitaria española.

Publicidad comprometida

Metrópolis acude fiel a esta cita con la creatividad y recopila los mejores trabajos de esta edición tan especial, destacando proyectos cada vez más comprometidos que traspasan los límites de la publicidad tradicional y exploran nuevos formatos. Campañas como Tag the game, de LOLA MullenLowe para OMO de Unilever Global para animar a los más jóvenes a salir de las pantallas y volver al mundo real; The dream, de DDB España para Plataforma Héroes de Hoy, que pone el foco sobre los abusos y la motivación tóxica hacia menores en el deporte; o No me acuerdo, de HOY by Havas Buenos Aires para ALMA (Asociación Lucha contra el Mal de Alzeheimer), son solo algunos ejemplos de cómo la publicidad puede aportar valor a la sociedad llamando la atención sobre temas relevantes que merecen ser visibilizados y tratados.

The dream, de DDB España para Plataforma Héroes de Hoy

Más enfocadas en el universo femenino encontramos las ingeniosas y efectivas campañas Morning after island, de Ogilvy Honduras para Grupo PAE que abrió el debate social sobre los derechos de las mujeres; y los trabajos Niñas definen niña, de MullenLowe SSP3 (Colombia) para Pony Malta, e Historias invisibles, de Ogilvy México para Victoria de AB InBev Grupo Modelo México, que luchan por una mayor representación y visibilidad de las mujeres en la sociedad, empezando por el lenguaje.

En unos tiempos difíciles como el actual, algunas piezas como Tiempos aún más confusos, de DAVID Madrid para Burger King o Prohibido bajar los brazos, de Tony Le Brand para Estrella Galicia de Hijos de Rivera, tratan con humor y positivismo la situación de incertidumbre en todos los ámbitos por la que estamos pasando como sociedad;

Humor y música, apuestas seguras

El humor es la baza segura que juegan muchas campañas que llaman la atención por su originalidad y gran impacto yendo más allá de la publicidad tradicional para integrarse en los nuevos hábitos de consumo como Hamstream, de PS21 para KFC / Grefusa, Dear customer, de DAVID Buenos Aires para HSBC Argentina o Cara de Azia, de Publicis Leon (Brasil) para ENO de Haleon Brasil.

Hamstream, de PS21 para KFC / Grefusa

Y termina este recorrido por lo más destacado de El Ojo de Iberoamérica 2022 con las apuestas musicales de Don dinero, de Sioux & Cyranos para Bankinter, y la potente y reivindicativa This is not America / Residente ft IBEYI, de Sony Music Miami (Estados Unidos).

25 años de historia de un festival único

El Ojo de Iberoamérica es el primer festival internacional con un criterio y una mirada latinos de la creatividad, la comunicación y el entretenimiento. Nació en 1998 para dar un reconocimiento a los mejores trabajos de la industria iberoamericana y de cada uno de sus países, realizados entre 1994 y 1998. Desde esa primera edición ha ido evolucionando hasta convertirse en el principal festival de Iberoamérica, un referente mundial y uno de los cinco festivales más reconocidos del mundo.

Se celebra durante tres días en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y reúne a los profesionales más destacados de la industria publicitaria latina. A través de actividades y encuentros, promueve el intercambio y el networking entre toda la comunidad internacional y, en cada edición premia los mejores trabajos en diferentes categorías. Adaptándose a una industria cada vez más plural y cambiante, cada año se han ido incorporando nuevas categorías hasta configurar el extenso programa actual. En su programación participa un amplio abanico de países entre los que destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Portugal, Estados Unidos -mercado hispano-, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Centro América y Caribe.

Desde 2002 Metrópolis ha seguido los pasos de este encuentro iberoamericano de la comunicación publicitaria recopilando los spots y campañas más destacados en las diferentes categorías, configurando un escaparate del talento latino más fresco que posiciona, ya desde entonces, a Iberoamérica entre las potencias publicitarias más destacadas del mundo.