Siempre lo dejó claro, para él, sus perros son lo más preciado. Dani Rovira se despide ahora de uno de ellos, después de compartir casi 12 años juntos. Roto de dolor, el cómico y presentador se ha abierto en canar en sus redes sociales para despedirse públicamente y rendirle un sentido homenaje a Carapapa, su perrita más especial, una hembra carlino en color negro de la que Rovira aprendió grandes lecciones. Es sus monólogos siempre había un hueco para ella. Según sus propias palabras, murió este martes. Esta es la desgarradora carta que ha compartido en su perfil de Instagram.

"No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a ser sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido, pero hoy ha tocado decirte adiós. No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente", así empieza el texto que ha compartido en redes, junto a una serie de imágenes de Carapapa.

"Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final. Recuerdo hace casi 12 años cuando llegaste a casa y desde ese día, ya no fui el mismo. He conocido el amor incondicional contigo. Soy mejor persona desde que llegaste a mi vida. Te amo, mi pequeña yunque", escribre. No han sido fáciles estos últimos meses para Dani Rovira. El cómico tuvo que despedirse de otro de sus perros, Buyo, el verano pasado. "Dile a Buyito, si le ves, que cuide de ti, y que también le echo de menos", añade.

"Si soy más humano ha sido gracias a ti. Y gracias a ti, pude abrir la puerta de mi amor por todos los animales. Espero haber estado a la altura de ti, el ser vivo más especial que jamás he conocido. Mi amor, duele, duele tanto que no hay consuelo. Descansa. Ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te amaré siempre", así concluye la carta.

Sus amigos se han volcado en Instagram para apoyar a Dani Rovira y darle el pésame. Hiba Abouk, Vanesa Martín, Leticia Dolera, Fran Perea, Marta Hazas, Nathalie Pozas, María Valverde, Cristina Castaño... Quienes la conocieron saben lo especial que era, quienes no tuvieron el privilegio, conocían a Dani y sabían el amor que sentía por la perrita. Michelle Jenner escribre: "Amigo, abrazo gigante. Siempre amaremos a Carapapa". El actor Asier Etxeandía empatiza con él y le manda un mensaje de cariño: "Un abrazo, Dani. No puedo ni imaginar el dolor cuando falte mi perra. Fuerza y amor, ellos nos hacen mejores".