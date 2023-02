El sexe millora amb l'edat? Les ganes s'acaben? Sembla que parlar de sexe i gent gran continua sent un tabú. Dues paraules antagòniques per a molts, que no s'imaginen com els majors de 65 anys poden continuar tenint desig sexual.

A 'SexBand', programa disponible a RTVE Play Catalunya, la Terremoto de Alcorcón aprèn que el sexe en l'etapa de la vellesa existeix, encara que molts no ho creguin.

Sexualitat i menopausa Pel que fa a les dones, la menopausa genera en l'organisme una sèrie de canvis hormonals que afecten la vida sexual. El descens en la producció d'estrògens pot generar falta de desig sexual, menor lubricació vaginal, dolor durant el coit i una menys intensitat en l'excitació i l'orgasme. Tot i això, hi ha dones que experimenten més ganes de tenir sexe arribada aquesta etapa de la vida. Per gaudir al màxim de les relacions sexuals amb la menopausa es necessita més temps d'estimulació per a arribar a la fase d'excitació i que la vagina comenci a lubricar. La gimnàstica pelviana també ajuda la dona a mantenir el control dels músculs i la intensitat dels seus orgasmes. No hi ha dubte que la menopausa afecta la qualitat de l'activitat sexual, però cal assumir el canvi adaptant-se a les noves exigències de l'organisme. Donar per acabada la nostra etapa sexual en aquest punt no hauria de ser una opció, ja que es pot continuar gaudint de moltes maneres. La Terremoto de Alcorcón i Pepi Castejón a 'SexBand'

La viagra, el fàrmac per excel·lència En arribar als 65, la major part de les ereccions són història, però els homes encara poden tenir un meravellós sexe orgàsmic gràcies a, per exemple, la viagra. Tot i això, la majoria dels homes s'acomiaden de les ereccions i les relacions sexuals quan superen certa edat i opten per altres plaers com massatges, sexe oral o joguines eròtiques. Paral·lelament, molts estudis mostren com els efectes de l'edat es poden retardar amb un estil de vida saludable. Respecte a les dones, un 20% de les de menys de 45 anys i un 40% de les majors de 50 estan diagnosticades amb la Síndrome del desig sexual inhibit. La viagra femenina o ‘rosa’ s'anuncia com a capaç d'augmentar el desig sexual de les dones i sembla que l'únic efecte secundari és que redueix l'apetit. Però la clau està en el fet que les parelles d'edat avançada encara poden experimentar un gran sexe si canvien la manera de veure certs aspectes: Deixar d'enfocar el sexe de la parella només en el coit .

Els homes grans triguen tant com les dones a excitar-se. Així que les parelles se sincronitzen millor .

Els homes no necessiten ereccions per a tenir orgasmes extraordinaris.

Formes de relacionar-se Igual que l'amor no s'acaba amb l'edat, el sexe tampoc. Moltes persones grans decideixen sortir a nous entorns per socialitzar i conèixer gent. Alguns busquen relacions esporàdiques i altres un company de vida. Pepi Castejón, soltera i amb més de 70 anys, té clar que el sexe és millor si et coneixes i que les relacions "d'un dia amb un i l'altre dia amb un altre" no són el que vol. Ha conegut molts nois joves, però té por d'enganxar-se i passar-ho malament. Per això prefereix tenir relacions esporàdiques i no dependre emocionalment d'una parella. Altres com Mercè Fisa i el seu marit, Josep Salomó, porten tota la vida junts i no conceben el sexe com una rutina que s'ha de fer els dies que toca. Prefereixen deixar-se portar pels moments en què tenen ganes i no pressionar la situació. Mercè Fisa i Josep Salomó a 'SexBand'