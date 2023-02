El plató de Plan de Tarde ha protagonizado el primer debate polémico de la temporada. El tema no era otro que el derecho a la intimidad de los hijos de famosos y como invitados en plató estaban Lara Dibildos, hija de Laura Valenzuela, Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, Vanessa García Marx, hija de Manolo Escobar, y Julián Contreras, hijo de Carmen Ordoñez, representando a ese grupo que reivindica el derecho de los “hijos de” a ser personas desconocidas, y en el lado opuesto estaba tres colaboradores habituales del programa: Norma Duval, Rosa Villacastín y Jesús Manuel Ruiz. Las diferencias no se han hecho esperar, desde el principio del programa los bandos han quedado definidos y esas pequeñas desavenencias nos han dejado más de un titular reseñable.

Norma Duval , como personaje reconocido o famoso, ha hablado del caso de sus hijos y ha dejado claro que en aquella época era muy normal enseñar a sus hijos, pero que cuando sus hijos llegaron a los quince años se plantaron y dejaron claro su deseo de no querer participar en los posados, las entrevistas y las portadas de las revistas. ¿ Es un error entonces de los hijos que no comunican o no dejan claro su deseo de mantener en el anonimato o es que ahora es más difícil mantener esos límites en un mundo tan conectado?

La influencer Julia Janeiro , conocida como Juls, e hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario , ha conseguido una condena a Mediaset de 220.000 euros por intromisión ilegítima en su honor . La sentencia da por probado que el medio de comunicación llevó a cabo un "delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen" de la primogénita de Jesulín y María José Campanario. El resultado de este proceso ha creado mucha polémica en los medios, ya que se abre la puerta a que otros influencers en su misma situación quieran seguir su ejemplo y denuncien a otros medios por acoso o por publicar sus imágenes sin consentimiento. Con este conocido caso partían en el debate de Plan de Tarde y casi todos estaban de acuerdo en que “ser hijo de” no te convierte inmediatamente en un personaje público.

Gloria Camila habla de los inconvenientes y las facilidades de ser hija de famosos

Gloria Camila, que volvía a un plató de televisión por primera vez desde que en octubre se retiró por “su salud mental”, ha querido aprovechar la ocasión para explicar que para ella ha tenido consecuencias positivas y negativas. “Nunca me he sentado a dar una entrevista sobre mí o mi familia, pero sí como colaboradora de un programa”, decía la influencer. Para ella, esa es la diferencia entre buscar la fama o simplemente encontrarla, reconoce que le llueven los contratos por la influencia y la exposición de los actos de su familia, pero también que ha rechazado en muchas ocasiones ser la protagonista directa de las entrevistas porque no quiere ser el foco principal de la polémica.

Julián Contreras ha defendido que los hijos de famosos no han tenido oportunidad de elegir. “No nos han preguntado”, ha dicho de manera clara en el programa. Pero quizás, ese no es el caso de las personas que reniegan del papel que les puede corresponder por ser “hijos de”, pero buscan la fama en redes sociales donde han conseguido un trabajo como influencers. ¿Resulta coherente pedir derecho a tu intimidad y vender tu imagen en redes sociales? El debate está abierto y el plató, como seguramente pase en la sociedad, ha estado dividido por sus opiniones y no ha conseguido llegar a un punto en común.