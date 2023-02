Blanca Paloma acaba de bajarse del Benidorm Fest y ya empieza a darse cuenta de que, a partir de ahora, su agenda está llena de compromisos. Hasta que el 13 de mayo se suba al escenario de Eurovisión, su vida va a ser una promoción y preparación constante de su tema "Eaea". No se ha podido perder el estreno de Vamos a llevarnos bien, el nuevo programa de Ana Morgade y allí ha cantado por primera vez la canción que nos representará en Liverpool como ganadora.

En una puesta en escena un poco más sencilla e íntima, Blanca Paloma ha interpretado su nana desgarradora con fuerza y decisión. Es el poder que según ella le otorgan "sus ascestras". Su ya célebre "yaya Carmen", que desde la vida eterna la guía en un camino que huele a éxito.

Sorprende que no se deshace de su vestuario. Sus pantalones blancos de talle alto y su corpiño granate de correas la siguen acompañando. Igual que su equipo. Blanca Paloma irá con sus mujeres a todas partes. Forman parte del rito racial con el que quieren enamorar a Europa.

"Eaea", la canción de Blanca Paloma

"Eaea" no fue la única opción de Blanca Paloma. La artista, repetidora del Benidorm Fest, se animó a enviar dos temas al festival. "Eaea" que era solo una maqueta, fue la seleccionada para participar con una condición, que ella misma la interpretara.

Ella aceptó el reto encantada. Se acuerda mucho de Remedios Amaya. Desde "Quién maneja mi barca", España no lleva flamenco a Eurovisión y ya tocaba... Así al menos lo han decidido el jurado y el público del Benidorm Fest.

"Mi niño, cuando me muera, que me entierren en la luna y todas las noches te vea, todas las noches menos una". Blanca Paloma habla en su tema del amor maternal más allá de la muerte con el ciclo lunar como hilo conductor, pero "Eaea" no es solo una canción de cuna, es extrapolable y ella la deja abierta a todos los que la escuchen la interpretación por ser misteriososa y seductora: "Puedes estar noches en vela porque la criatura no para de llorar o porque tu amado no llega".