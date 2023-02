La gala de los Premios Grammy nos ha dejado grandes looks y también auténticos momentazos. Ben Affleck fue uno de los protagonistas de la noche. El actor fue de acompañante junto a su mujer, la cantante Jennifer López. No tuvo ninún papel en la gala, tampoco le hizo falta para que todos se fijaran en él. Affleck se convirtió en carne de meme en las redes sociales, pero ¿por qué? A juzgar por las imágenes de la retransmisión, no tenía muchas ganas de estar ahí, era el único que no se estaba divirtiendo. Sus caras eran un poema y no pasaron desapercibidas entre el público que siguió la gala desde casa.

Apagado, desganado, agotado, triste, aburrido... Son muchos los adjetivos que podemos utilizar para describir el rostro de Ben Affleck, que contrastaba con una Jennifer López de lo más feliz, que bailaba cada vez que un artista se subía al escenario.

“Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa pic.twitter.com/98XMwchYjA“ — �� steph pov (@swandyb) February 6, 2023

“Ya júntenle dos sillas al pobre de Ben Affleck para que se duerma y que Jlo se lo lleve cargando cuando acabe la boda pic.twitter.com/syr54McrbW“ — Augusto (@chidoguan) February 6, 2023

¿Qué le ocurre a la estrella de Hollywood? Aunque no hay respuesta para esa pregunta, muchos usuarios se han sentido identificados con él. "Ben Affleck me representa los lunes" o "Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa", escriben algunos.