Jessica Chastain es la protagonista Ava, una película de acción que te mantendrá pegado a la pantalla. Se estrenó en 2020, primero en cines y después en streaming, pero esto solo fue el final de una historia que empezó acaparando los titulares de la prensa. ¿El motivo? Matthew Newton, actor y cineasta australiano, iba a ser el director de la cinta. De hecho, él se encargó de escribir la trama y dar forma al guion, en los créditos aparece su nombre. Pero ¿qué impidió que dirigiera la película?

Después de que anunciaran el proyecto, salieron a la luz graves acusaciones que apuntaban a Matthew Newton: asaltos y varias denuncias por violencia de género por parte de su ex novia, la actriz Rachael Taylor; la también intérprete Brooke Satchwell; un taxista de Sydney; y el empleado de un hotel en Miami. Tal fue el revuelo que Jessica Chastain, quien además de protagonista también era productora de la película, no dudó en buscarle un sustituto. A pesar de que la actriz es una firme defensora de los derechos de la mujer, su reacción no fue inmediata y recibió numerosas críticas por parte del público, que no esperaba ver en su equipo a alguien con el historial de Matthew Newton.

"No puedo deshacer el daño que he causado a la gente que quiero y cargaré con esta vergüenza y responsabilidad todos los días de mi vida", aseguraba el propio Newton después de que salieran a la luz dichas acusaciones. Jessica Chastain no tardó en encontrar sustituto. Dos semanas después, anunció que Matthew Newton iba a ser reemplazado por Tate Taylor, un director de su confianza con el que la actriz coincidió en Criadas y señoras, y también de otras películas tan populares como La chica del tren.