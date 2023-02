España ha ganado dos veces el Festival de Eurovisión, en 1968 con Massiel y en 1969 con Salomé. En cuatro ocasiones ha rozado el primer puesto, una de ellas fue en 1973, con el tema 'Eres tú' interpretado por Mocedades, que eran los grandes favoritos. En el documental de 'Lazos de sangre' se dice que la decisión de que fueran ellos se debe a la mujer de Adolfo Suárez, que entonces era el director general de Radio Televisión Española. "A mí no me apetecía, no lo veía claro", dice Amaya Uranga. Pero fueron y arrasaron. Ese año el certamen se celebró en Luxemburgo y España actuó en séptima posición, con Juan Carlos Calderón, compositor de la canción, como director de orquesta. Iban elegantísimos, muy a la moda setentera. Izaskun llevaba un elegante vestido camisero en rosa, con un cinturón negro, y Amaya lucía una blusa blanca y una falda larga verde, rematada a modo de cinturón con una flor morada. "Para disimular la tripita, digo yo. ¡Pero quedó precioso!", recuerda la cantante 49 años después. Estaban los seis históricos: José Ipiña, Carlos Zubiaga, Javier Garay y los tres hermanos Uranga, Amaya, Izaskun y Roberto.

¿Pero qué pasó? ¿Por qué no ganaron? Lo hicieron muy bien y todos daban por hecho que iban a ganar. La tensión del momento de las votaciones iba en aumento. España llegó a ponerse en cabeza con 125, frente a los 111 que tenía Luxemburgo, pero los votos de Francia e Israel terminaron dando la victoria a Anne-Marie David con su tema 'Tu te reconnaîtrast. Pero a veces no es necesario ganar Eurovisión para tener éxito y Mocedades es un buen ejemplo. La canción llegó a lo más alto de las listas de Europa, América Latina y Estados Unidos, entrando en el Bilboard Hot 100. Se ha traducido a más de setenta idiomas y es una de las preferidas por los eurofans de todo el planeta. Hay versiones de estrellas como Edyie Gorme, Bing Crosby, Nana Mouskouri, Luis Miguel y Petula Clark, y en España la han cantado Sergio Dalma, Zahara, Sole Giménez, Rosa López y Morat, entre otros. 01.59 min Festival de Eurovisión 1973 - Mocedades cantaron "Eres tú"