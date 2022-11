Lazos de sangre ha repasado la vida de los miembros de la familia Uranga, los integrantes de Mocedades y El Consorcio en su último programa. Y en él, hemos rememorado con cierta nostalgia los grandes éxitos de los grupos musicales acompañados por sus protagonistas y sus amigos más cercanos como Cristina Almeida.

Para Almeida es un programa muy especial porque entre los protagonistas del grupo se encuentra una amiga muy querida como es Amaya Uranga. La vocalista del grupo original y la política son amigas desde hace mucho tiempo, y la admiración y el cariño están más que presentes en su entrevista.

Cristina Almeida ha hablado del poder de influencia que ha tenido el grupo de su amiga sobre ella: “Ha tenido una parte cubierta de mis fiestas y de mis tristezas ”. En lo bueno y en lo malo, así ha sido Mocedades también para muchos de sus seguidores. Quizás también coincida con muchos en su canción favorita, y es que no esconde que para ella “Tómame o déjame” tiene más importancia. “Es una de las canciones que más me ha gustado y lo digo porque significa muchas cosas en tu vida y en la de ella”, explica Almeida en el documental. Para la periodista el sentido de la canción es fascinante porque explica la relación que tienen los hombres y las mujeres, “ellos creen que nos engañan y nosotras ya estamos más espabiladas para saber, pero nos dejamos engañar hasta que nos hartamos y ya está”.

Un mensaje muy especial

Si algo ha hecho especial esta amistad ha sido la complicidad que Amaya y Cristina tenían, sobre todo para hablar de recomendaciones de tiendas. “Tenía una complicidad que es que ella me preguntaba dónde me compraba las tallas grandes o dónde me compraba los vestidos de tallas grandes”.

Almeida no ha dudado en dejarle un mensaje durante la grabación del documental que evidencia lo que siente por su amiga: “Amaya, fuera de esto que hemos grabado, programas o lo que sea, yo te quiero decir que estoy muy contenta de ser tu amiga, de haberlo sido y sobre todo haber tenido esa solidaridad que yo decía que teníamos las gordas, que ahora ya no estás gorda, que estoy un poquito menos, pero sigo estándolo. Pero en cualquier caso, tu amistad me ha supuesto muchas cosas”.