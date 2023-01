Rubén Ochandiano: "La película plantea un juego al espectador"

Lobo Feroz plantea la historia de un policía y una mujer, en búsqueda de venganza, que cruzan sus caminos para descubrir al asesino que está detrás de los brutales crímenes de varias niñas. Su obsesión por averiguar la verdad y obtener una confesión, los lleva a tomarse la justicia por su mano. “La película plantea un juego al espectador. Es casi una partida de cluedo donde el espectador tiene que ir averiguando si las cosas son lo que parecen”, destaca Rubén Ochandiano en A media mañana.

El thriller de Gustavo Hernández Ibáñez, que llega a las carteleras este viernes, está interpretado por Adriana Ugarte, Rubén Ochandiano, Javier Gutiérrez, Juana Acosta, Antonio Dechent, Manu Vega y Fernando Tejero.

“Para mí, al final lo que se ponía en primer término era no perder de vista este tercer ojo que me ayudase a calibrar, desde fuera, que información era conveniente dar en cada secuencia . En algunos momentos tenía que jugar a ser culpable y en otros a ser inocente , para que el espectador pudiera llevar a cabo ese viaje. Pero que, si volvían a ver la película, las pistas estuvieran puestas con coherencia y sin hacer trampa ”, subraya el protagonista.

Una visión renovada de Big bad Wolves

En 2013 se estrenó esta comedia negra israelí de terror-thriller, escrita y dirigida por Aharon Keshales y Navot Papushado, catalogada por Tarantino como la mejor película de ese año. En la actualidad, Gustavo Hernández Ibáñez propone una adaptación del aclamado film israelí. Sin embargo, esta versión es muy distinta porque aúna en muchos géneros y que propone un experimento y un juego para el espectador que no ofrece la versión original. “Quiero dejar claro que esta película es de culto. Yo creo que nuestra peli es mucho más accesible para el gran público”, afirma Rubén Ochandiano en los micrófonos de Radio Nacional.

¿Y los actores se han despegado de la versión original? “Cuando me enteré que esta peli existía, decidí no verla porque voluntariamente no me quería contaminar. El personaje de Matilde, como os decía, se presentaba con mucha potencialidad y me apetecía construir algo diferente y desafiante para mí misma”, declara Adriana Ugarte. En el lado contrario se encuentra Ruben Ochandiano, el actor afirma que es muy fan del largometraje israelí y cuando visionó la película, pensó que ese personaje lo podría haber hecho él.