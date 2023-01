Un thriller en el que cualquiera puede ser el 'Lobo feroz'

Un sospechoso, el policía encargado del caso y la madre y el abuelo de una niña asesinada. Esos son los protagonistas de Lobo feroz, un thriller en el que cualquiera de ellos puede acabar siendo ese lobo feroz del título. Dirigido por el uruguayo Gustavo Hernández (La casa muda, No dormirás), es un remake de la exitosa cinta israelí Big Bad Wolves (Aharon Keshales y Navot Papushado, 2013), una película que Quentin Tarantino alabó como la mejor de ese año y que, entre otros premios, ganó el de la mejor dirección en el Festival de Stiges. Se estena este viernes, 27 de enero, en cines.

La película nos cuenta la historia de un policía al borde de la ley (Javier Gutiérrez) y una madre en busca de venganza tras el asesinato de su hija (Adriana Ugarte). Sus caminos se cruzarán cuando ella secuestre al supuesto asesino en serie de varias niñas (Rubén Ochandiano). Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano. Pero... ¿Y si no fuera el culpable de los asesinatos?

Mientras, dos policías (Juana Acosta y Manuel Vega) intentarán evitar que comentan errores irreparables en esa búsqueda de la verdad.

Hemos hablado en Madrid con Javier Gutiérrez, Adriana Ugarte, Rubén Ochandiano y Antonio Dechent.

Una madre que quiere enterrar a su hija

Adriana Ugarte (Matilda), nos cuenta qué lleva a su personaje a embarcarse en esta venganza: "Le obsesiona descubrir quién es el asesino de su hija, pero también encontrar lo que falta de su cuerpo (la cabeza) y poder darle un entierro digno. Al final es lo único que les queda a los familiares cuando pierden a un ser querido, por lo menos poder despedirlos con dignidad. Es un personaje marcado por una inestabilidad emocional fuerte, ya que desde pequeña ha vivido momentos muy duros, muy traumáticos, que no ha podido gestionar. No ha podido gestionar eses dolor que la acompaña desde niña y eso la ha llevado de una situación conflictiva a otra. No sabe gestionar las emociones y yo creo que es un personaje que está muy marcado por la impulsividad".

"Matilde no se casa con nadie, solo con su padre -añade-. Y tiene un objetivo muy claro. Por eso creo que, para ella, los demás funcionan como elementos de beneficio u obstáculos. Por eso, si el policía al que interpreta javier Gutiérrez me ayuda todo va bien, pero si me pone algún problema también se convertirá en un obstáculo a eliminar. Al final Matilde, una vez superada esta impulsividad, es una mujer templada y reflexiva".

Para interpretar al personaje, Adriana ha llevado a cabo una transformación psíquica y física, que podéis ver en las fotos de este artículo: "Ha sido muy divertido, la verdad. Era la primera vez que que me atrevía a hacer una transformación tan grande. El director y los productores me han apoyadoi, porque la propuesta era muy extrema y no estábamos seguros de que fuera a funcionar. Además, a medida que avanzaba el rodaje, yo le iba incorporando algún tic o alguna cosa que estuviera en consonancia con lo que ya veníamos rodando. El director estaba con una actitud muy abierta, me pedía que se lo mostrara y si le parecía que tenía sentido me decía: "Adelante". Por eso me he sentido muy arropada en ese terreno en el que, a pesar de las prisas, del estrés y de la complejidad de la historia, se nos ha dado el espacio a los actores para crear nuestro personaje".