10 cosas que nos sabías sobre el chocolate

Que el chocolate es un manjar irresistible no es ninguna novedad. Sin embargo, este dulce que es capaz de hacer feliz a cualquier humano, esconde entre su delicioso sabor muchas curiosidades que nos ha desvelado Mónica López en Ahora o Nunca, con motivo del día Internacional de la Tarta de Chocolate.

Lo que nos sabías del chocolate

¿Cuánto comemos?

Cada español consume de media algo más de 3.5 kilos anuales de chocolate. Más o menos la media europea. Muy por debajo de Alemania o Suiza, que llegan a los 8 kg por año y habitante.

¿Cuándo comemos más?

El día del año en el que más chocolate se consume en todo el mundo es el 14 de febrero, San Valentín.

Se funde en la boca

El chocolate se derrite a los 34º grados. Justo la temperatura de nuestro cuerpo, por eso se funde en la boca.

Relaja y da placer

Un estudio científico dictaminó que el olor del chocolate produce cambios en las ondas cerebrales Theta, lo que hace que te relajes. Además, su consumo estimula la liberación de endorfinas, las cuales generan sensación de placer y proporcionan bienestar, ya que aumentan los niveles de serotonina.

Puede que se acabe en 2050

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), augura que debido a las sequías que están sufriendo en las principales zonas de cultivo, el cacao podría dejar de ser viable en menos de 30 años.

Monedas de chocolate

En la América precolombina era de lo más normal comprar alimentos y servicios con granos de cacao, en lugar del oro y la plata que tradicionalmente se usaban en Europa.

Cristóbal Colón fue el primer europero en probarlo

Colón fue el primer europeo que conoció el árbol del cacao cuando en 1502 fue obsequiado en Guanaja, Honduras, con una especie de almendras que los indígenas usaban como moneda.

Las semillas de cacao son blancas

Increíble pero cierto, las semillas de cacao no son marrones. El fruto del cacao contiene de 20 a 30 semillas en una hoja de color verde, como si fuese una mazorca. Cada grano, de unos 2 centímetros, tiene forma de almendra, y no, no son marrones, son claras, de tonos blancos o color crema.

La sangre de psicosis sabía a chocolate

Son blancas, pero luego, el chocolate líquido es rojizo. Así lo ha explicado la presentador en RTVE, además, nos ha desvelado que Alfred Hitchcock se empeñó en utilizar sirope de chocolate Bosco para simular la sangre en numerosas escenas de Psicosis.

El microondas se descubrió gracias al chocolate

El científico Percy Spencer, un gran amante del chocolate que durante la Segunda Guerra Mundial se encontraba trabajando en un proyecto que le obligaba a trabajar rodeado de magnetones, unos aparatos que transforman la electricidad en microondas electromagnéticas.

Uno de los días que estaba trabajando en su laboratorio, Spencer llevaba una barrita de chocolate en su bolsillo que acabó derritiéndose a causa de las ondas que emitían los magnetones. A partir de ese día, y movido por la curiosidad, Spencer comenzó a probar este procedimiento con otros alimentos como el huevo o el maíz, y al comprobar que provocaba el mismo efecto, comenzó a desarrollar el aparato que hoy conocemos como microondas.