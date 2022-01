¿Es cierto que se va a acabar el chocolate? ¿Desaparecerá?

¿Habrá suficiente chocolate para todos? Esta es la gran cuestión que aterra a los amantes de este manjar. Son muchos los factores que hacen pensar a los expertos que la amenaza es real. Las empresas chocolateras saben lo que implica conseguir la materia prima que necesitan para sacar adelante sus productos, algo que cada vez es más complicado. Pronto el chocolate podría pasar a ser un producto de lujo hasta llegar a extinguirse y sería sustituido por otros ingredientes que nada tienen que ver con el cacao, como los frutos secos, el azúcar o la leche. ¿A qué se debe el desabastecimiento? ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación? La noche temática analiza esta situación que afecta a todo el mundo.

Un trabajo sacrificado que tampoco está bien pagado. Los agricultores sobreviven con un salario muy bajo , de hecho la mayoría no puede mandar a sus hijos al colegio y acaban trabajando junto a ellos. Ahora ningún niño quiere dedicarse a cultivar cacao. Los productores de cacao son en un 90% pequeños propietarios de plantaciones. La solución, según los expertos, sería subir el precio del cacao para que las familias agricultoras puedan tener mejores condiciones de vida, pero esto es algo que la industria chocolatera no ha considerado por el momento.

La producción de cacao ha caído y eso tiene graves consecuencias. Para poder cultivarlo hacen falta condiciones muy particulares que solo se dan en contadas regiones. El árbol del cacao es nativo de áreas tropicales y solo crece bien en climas húmedos con una estación seca más corta y lluvia regular. Pequeños cambios en el tiempo pueden llegar a dañar toda una cosecha. El cambio climático hace que se produzcan más sequías que echan a perder las cosechas. Además, requiere mucho esfuerzo por parte de los agricultores, ya que las vainas de cacao no maduran al mismo tiempo y los árboles deben ser sometidos a un monitoreo continuo .

¿Cómo se las arreglan los maestros chocolateros?

El desabastecimiento y la subida de precio son dos de los problemas a los que se enfrentan los maestros chocolateros, porque ellos no tienen control respecto al precio del cacao. Justo después de la cosecha, el valor del cacao apenas supera el euro por kilo. A partir de ahí, los granos inician un largo viaje, a lo largo del cual se realizan muchas paradas y cada una va aumentando el precio final hasta llegar al exportador, la persona que negocia con las grandes marcas de chocolate. Cuando no llegan a un acuerdo, se produce una escasez artificial que implica un aumento del precio. ¿Cómo se arreglan las empresas para mantener el coste de sus productos y no perder dinero?

Las grandes empresas lo tienen más fácil, ya que manejan un gran volumen de producto, pero también cuentan con otras estrategias, como la de crear un relleno con una concentración de chocolate más baja. ¿Cómo lo hacen? Mezclando el cacao con otros ingredientes, como la nata o el azúcar. También sacan partido de los embalajes, especialmente en temporada alta, la Navidad, cuando los clientes están dispuestos a pagar más por los mismos productos, aunque los precios lleguen incluso a triplicarse.