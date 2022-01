"Si habéis comido mucho cacao en los últimos veinte años, entonces os habéis alimentado del trabajo infantil, de la esclavitud, trabajo infantil con productos químicos muy peligrosos, machetes y cargas muy pesadas", asegura Etelle Higonnet, de la ONG Mighty Earth. Parece descabellado, pero desafortunadamente es la realidad de muchos niños en Costa de Marfil, país que produce alrededor del 40% de la producción mundial de cacao. Un sector que emplea más de dos millones de niños, según un informe realizado por 15 ONG europeas en 2018. Los menores que vienen de Burkina Faso trabajan allí gratis. Sufriendo la sequía y el hambre, están dispuestos a trabajar a cambio solo de comida. ¿Debemos sentirnos culpables por consumir chocolate? ¿Quién es el responsable de esta situación?

¿Quién es el responsable?

La cadena del cacao no es nada transparente. Los agricultores no saben a quién venden sus mercancías, mientras las grandes empresas no saben o no quieren saber lo que ocurre en los campos de cacao. Es el caso de Cargill, un gigante de la industria agroalimentaria estadounidense. Ellos son quienes venden el cacao a los fabricantes de chocolate. Cargill se compromete a pagar una prima sustancial a las cooperativas certificadas, a cambio, estas deben mejorar la vida cotidiana de sus cultivadores. Una promesa que no siempre se cumple.

El problema para muchas de estas empresas es que ser responsable, sale mucho más caro. Una solución podría ser la trazabilidad, saber quién vende a quién, cuándo y cómo. Eso permitiría a las empresas tener un mayor control en la cadena de producción de sus materias primas. Eso también ayudaría a frenar la deforestación, otro de los grandes problemas de esta industria.