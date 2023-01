Regalar bombones siempre es un acierto para todo tipo de ocasiones y más ahora que se acerca una fecha tan señalizada como San Valentín, el día que más se consume chocolate. Pero, esta vez, en vez de comprarlos, ¿por qué no los haces tú mismo? Un detalle mucho más personalizado, casero y natural. Para que no te compliques, en Ahora o Nunca nos han desvelado una receta fácil, deliciosa y muy rápida: bombones de clementina. Y tranquilo, que si no eres fan de esta fruta, puedes hacerlo con la que más te guste, tan solo necesitas 4 ingredientes.

Ingredientes

Clementinas (o la fruta que más te guste)

Chocolate para la cobertura

Piñones

Avellanas Cortamos y pelamos la clementina en trozos pequeños Derretimos chocolate al baño María Con ayuda de un pincho de madera, vamos pinchando la clementina y metiéndola en el chocolate En unos rallamos avellanas por encima para dar un toque de frescura En otros rallamos chocolate por encima para hacer bombones de varios sabores Como colofón ponemos unos piñones por encima Dejamos que se seque el chocolate y ¡listo!