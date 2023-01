¿Sabías que Hilary Swank acabó en el hospital durante el rodaje de Posdata: te quiero y que Gerard Butler estuvo involucrado? Tal cual. El actor ha estado charlando con Drew Barrymore en su programa y ha recordado este sorprendente accidente. Por suerte no pasó nada grave y ambos han seguido con sus carreras, pero dice él que "casi" la mata. ¿Qué ocurrió?

Posdata: te quiero es un drama romántico basado en una novela de Cecelia Ahern. En la película, Hilary Swank interpreta a una mujer joven que ha perdido a su marido (Gerard Butler) por culpa de una enfermedad. Sin embargo, al cumplir 30 años, encuentra que él le ha escrito diversas cartas. "Recuerdo haberle dicho al director, no voy a pensar en mí mismo en esta película, solo voy a pensar en ella", asegura en The Drew Barrymore Show. "Es tan guay y tan genial trabajar con ella que casi la mato", bromea él.

El accidente

Ocurrió en pleno rodaje, mientras grababan una escena de la pareja: él tenía que bailar en ropa interior y tirantes. Y aquel fue precisamente el problema, sus tirantes. "El clip se quedó atrapado en la televisión mientras me arrastraba hacia ella. Estaba justo delante de mí, riéndose histéricamente", cuenta el actor de 300. Riesgo sí había, porque parece ser que los cámaras estaban protegidos por un plástico delante de ellos. Era peligroso. El clip del tirante tendría que haberle dado a él en la cara, pero en su lugar le dio a Hilary Swank, que resultó herida. El equipo se la llevó corriendo al hospital.

"En tres segundos todos se fueron. Y yo estaba allí allí con mis boxer de tréboles irlandeses calzoncillos irlandeses y mis botas y un par de calcetines, y empecé a llorar", asegura él. Ahora lo cuenta entre risas, pero en aquel momento Gerard Butler no paraba de culparse: "Casi le he sacado un ojo y he estado haciendo el ridículo durante dos días".

Ni perdió un ojo ni le dejó ninguna cicatriz. Hilary Swank y Gerard Butler pudieron estrenar Posdata: te quiero en 2007, hace 16 años, y desde entonces no han parado de trabajar. En cuanto a la película, Variety aseguró en 2020 que la productora Alcon Entertainment se había hecho con los derechos para adaptar Postscript, la novela de Cecelia Ahern que sirve como secuela de Posdata: te quiero. ¿Volverá Hilary Swank a interpretar el personaje por el que acabó en el hospital?