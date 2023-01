Todos recordamos aquella historia de amor que Julian Sands y Helena Bonham Carter protagonizaron en Florencia, Una habitación con vistas, en la que interpretaban a George Emerson y Lucy Honeychurch. La película fue todo un éxito cuando se estrenó, en 1985, y desde entonces se ha convertido en un clásico del género romántico. Una habitación con vistas lanzó a la fama a Julian Sands, actor que estps días es objeto de diversos titulares por un trágico motivo: el británico lleva desaparecido desde el 13 de enero en las montañas de California.

Allí reside junto a su actual mujer, Evgenia Citkowitz, quien denunció su desaparición aquel día cuando no regresó de su excursión. El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino ha compartido un comunicado de la familia del actor en el que muestra su agradecimiento por los miembros de su equipo a la hora de coordinar la búsqueda, así como otros equipos que están "desafiando condiciones difíciles en tierra y aire para traer a Julian a casa". El actor ha estado casado dos veces y tiene tres hijos. Esta es su familia.

Julian Sands todavía no había estrenado Una habitación con vistas cuando se casó con la periodista Sarah Harvey, que adoptó el apellido Sands. Celebraron su boda en 1984 y tuvieron un hijo, Henry , aunque su amor no duró muchos años más y acabaron divorciándose. Sarah Sands ha trabajado a lo largo de su carrera en distintos medios de comunicación británicos, como The Sunday Telegraph y Evening Standard . En 2020 dimitió de su puesto como editora del programa Today, de BBC Radio 4 , tras tres años. Sarah Sands volvió a casarse más tarde: está casada con Kim Fletcher, quien también ha trabajado como periodista, y tiene dos hijos con él.

John Malkovich le presentó a Evgenia Citkowitz

Tras su ruptura con Sarah Sands, Julian se fue a vivir un tiempo con el también actor John Malkovich. Se conocieron en el rodaje de Los gritos del silencio, una de las primeras películas de Sands, y desde entonces han sido grandes amigos. Fue precisamente John Malkovich quien le presentó a Evgenia Citkowitz, según cuenta The Guardian. Se casaron en 1990 y tienen dos hijas, Imogen y Natalya.

Evgenia Citkowitz, escritora, es hija del compositor Israel Citkowitz y Caroline Blackwood, quien tuvo una vida apasionante. Hija del marqués de Dufferin y Ava y Maureen Guinness (una heredera de la cerveza Guinness), Caroline Blackwood se casó en tres ocasiones: la primera con el pintor Lucien Freud, la segunda con Israel Citkowitz (el padre de Evgenia) y la tercera con el poeta Robert Lowell. Caroline también se dedicó a la literatura, con obras como La hijastra o La anciana señora Webster.

Julian Sands es conocido por 'The Killing Fields', 'Warlock', 'Una habitación con vistas' Gtres

Evgenia Citkowitz ha seguido los pasos de su madre y también es escritora. Publicó su primera novela, The Shades, en 2018 (ya había publicado una colección de relatos en 2010), una ocasión en la que habló con Vogue sobre haber crecido rodeada por la literatura, tanto por su madre como por su padrastro: "El hecho de que se valorase la creatividad y que las palabras se considerasen importantes me impactó. Sin embargo, al final, si no hubiera estado interesada de forma innata en escribir o no hubiera tenido la voluntad de contar historias yo misma, no estoy segura de lo que habría significado todo eso, además de tener la oportunidad de absorber o rechazar una apreciación por la literatura".