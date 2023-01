Algunos compañeros de profesión ya han mostrado su preocupación en redes sociales. "Julian Sands es un hombre maravilloso, esposo, padre y amigo de tantos. Un alma gentil y bondadosa. Mantened las velas encendidas por su regreso seguro de la montaña que ama", escribe Matthew Modine. El actor Samuel West también ha reaccionado: "Por favor, que Julian Sands esté bien. Un amigo y una inspiración. Terribles noticias".

“ #JulianSands is a wonderful man, husband, father, and friend to so so many. A gentle, kind soul. Keep candles burning for his safe return from the mountain he loves. ����❤️��“

El productor Cassian Elwes, hermano del actor Cary Elwes, conoce la noticia desde hace días: "Sé desde el viernes que mi amigo Julian Sands está desaparecido en Mount Baldy. Estoy devastado. Un amigo muy cercano de la familia que era un aventurero en todo lo que hacía. He rezado mucho". Muchos han respondido a su comentario, entre ellos Rufus Sewell. "Dios, espero de verdad que esté bien", dice el actor.

“I’ve known since Friday that my friend Julian Sands has been missing on mt baldy. I’m devastated. A very close family friend who was an adventurer in everything he did. I’ve said many prayers.“