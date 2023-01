Amy Winehouse no solo fue una de las grandes divas del soul. Su estilo único e irreverente a la hora de vestir y peinarse, la convirtieron también en uno de los iconos de moda más genuinos del momento. Aquel inolvidable moño cardado que elevaba su figura, sus eyeliners profundos y felinos eran la guinda que siempre ponía s sus looks pin-up que tanto le caracterizaban.

Tras su éxito mundial con Back to Black, las grandes firmas de moda se rindieron ante ella, ofreciéndose a vestirla en los eventos más destacados de la industria de la música. Fue el caso del conjunto que Dolce & Gabbana diseñó para ella en la ceremonia de los BRIT Adwards de 2008. Un top de tartán y una falda de estampado de piel de leopardo bastante atrevidos que a priori nadie se atrevería a combinar, pero que en manos de la casa italiana se convirtió en una auténtica obra inmortal de la moda.

Las tallas de sus prendas se encogieron en la peor fase de sus adicciones, su imagen se fue deteriorando . Un periodo que coincidió también con la distancia que tomaron con ella ciertas firmas de moda que no quería que Amy luciese sus vestidos. Todas menos una, Dolce & Gabbana , que vistió a la artista británica hasta el final de sus días.

Lo cuenta su amiga, y también diseñadora, Naomi Parry en el documental Recuperar a Amy (2021), que puede verse en RTVE Play desde este 23 de enero . Naomi, que fue la encargada de confeccionar el último vestido con el que se subió a un escenario en 2011, sabía lo importante que era para Amy la moda y reunió a su grupo más cercano de amigas para prepararla y vestirla el día de su incineración. “Me preguntaron si podía conseguir un vestido para Amy, lo que para mí fue un gran honor. Entonces llamé a Dolce & Gabbana y me dieron un vestido de estampado de leopardo y con ese vestido la incineraron ”, cuenta Naomi, que entonces tenía solo 24 años, en Reclaiming Amy.

¿Dónde quedaron los vestidos de Amy Winehouse?

Después de su trágica muerte, las pertenencias de Winehouse quedaron almacenadas y olvidadas durante casi una década, hasta que su familia decidió recuperar sus pertenencias, exhibir algunas de ellas (el Museo Grammy lanzó Beyond Black: The Style of Amy Winehouse con algunas de ellas en 2020) y subastar sus efectos personales por una buena causa.

A principios de noviembre de 2021 tuvo lugar la Subasta de Julien en Beverly Hills con decenas de prendas y objetos personales de Amy. Entre sus pertenencias, había un par de zapatillas de ballet Freed que lució en el escenario con Mick Jagger, un cárdigan de Dolce & Gabbana y un bolso Moschino con forma de corazón que Winehouse usó en los premios BRIT en 2007.

La prenda por la que más dinero obtuvieron (más de 200 mil euros) fue el último vestido que Amy lució viva sobre un escenario, diseñado por Naomi Parry para la que iba a ser su gira de regreso con Rehab. Una historia que cuenta en su reciente libro Amy Winehouse: Beyond Black (2021). Todo lo recibido en la subasta fue a parar a la Fundación Amy Winehouse , que ayuda a los jóvenes que luchan contra la adicción.

[Recuperar a Amy (2021) puede verse ya en RTVE Play]