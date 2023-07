Es difícil no sentir una enorme tristeza al revisar los últimos años de vida de Amy Winehouse. Con su peinado de colmena desordenándose a medida que aumentaban sus adicciones a las drogas y el alcohol, las portadas de los periódicos más sensacionalistas ofrecían la imagen de una persona que se descomponía por dentro y por fuera. Amy tenía solo 27 cuando murió de intoxicación alcohólica en julio de 2011. Pasó los últimos cinco años de su vida luchando contra un trastorno alimentario, cancelando conciertos debido a un comportamiento errático y teniendo problemas con la ley. Y todo ello mientras forjaba una mezcla ecléctica de jazz, pop, soul y R&B que le valió cinco premios Grammy por su obra maestra, su álbum Back To Black de 2007.

Coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, en 2021, la BBC quiso recuperar su historia desde un punto de vista que nunca antes había sido escuchado en Recuperar a Amy (2021). El documental, disponible en RTVE Play, se acerca a Amy Winehouse a través de los círculos más cercanos e íntimos de la cantante, empezando por el de su madre, Janis Winehouse Collins que, por primera vez, habla en profundidad ante las cámaras.

La madre de Amy Winehouse habla como nunca antes

Afectada desde hace años por la esclerosis múltiple, Janis, una madre que sigue llorando a su hija, quiere recuperar el legado de Amy, antes de que la enfermedad borre su memoria. Su segundo marido lo cuenta en el documental. “Los recuerdos de Janis no son iguales, no es tan elocuente y teme perder la memoria y con ella a su hija. No va a tener otra oportunidad como esta de decir lo que quiere decir sobre su hija”, se desvela al inicio del documental.

“Según empeoraba la salud de Amy, mi esclerosis múltiple avanzaba y era consciente de mis limitaciones, de lo que no podía hacer por ella. Lo más horrible fue ver lo que no podía hacer físicamente. Solo podía observar. Ver como mi hija iba desapareciendo y muriendo”, cuenta su madre.

Inevitablemente parcial, Recuperar a Amy es una clara contestación al documental que en 2015 lanzaba al mundo Rasif Kapadia, titulado Amy. Con más de 100 testimonios, imágenes de archivo y entrevistas a la propia Amy Winehouse, aquel documental ponía el foco en quienes fueron cómplices de su destrucción, desde familiares y amigos hasta gerentes y ejecutivos de compañías discográficas; desde los medios que se alimentaron vorazmente de su historia hasta las legiones de fans que la consumieron.