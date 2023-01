Cuando el mundo todavía llora la muerte de Lisa Marie Presley, otra muerte sacude la industria del entretenimiento. Los últimos años de Gina Lollobrigida no fueron un camino de rosas. La actriz italiana, que hoy es noticia por su fallecimiento, no pudo disfrutar libremente de la enorme fortuna que acumuló durante su exitosa carrera cinematrográfica. Tampoco estuvo arropada en esta última etapa de su vida. Se casó en 1949 con el médico esloveno Milko Skofic. Fruto de ese matrimonio, nació su único hijo, que heredó el nombre de su padre. Fue precisamente él y su nieto Dimitri quienes le hicieron la vida imposible a su madre estos últimos años.

"No tengo intención de reconectarme con mi hijo y mi nieto. Lo he intentado varias veces y siempre me engañan. Sufrí mucho por esto y mi salud se resintió. Ahora he decidido seguir adelante y quiero pensar en el futuro", aseguró en una entrevista en 2017 para el semanario italiano Chi. Por aquel entonces, todavía era Gina Lollobrigida quien tenía el control de su dinero y su patrimonio.

Gina Lollobrigida y la guerra con su hijo Milko Skofic

A finales de 2019 la justicia italiana le asignó un tutor para que administrara su fortuna, una iniciativa de su hijo y su nieto, que denunciaron al joven asistente de la actriz, Andrea Piazzolla, de 32 años, por tratar de embaucarla y malgastar su dinero. Al año siguiente, un juez autorizó a su gestor para poner bajo custodia en un almacén todo tipo de bienes y objetos de valor pertenecientes a la actriz, entre los que se encontraban joyas, premios y obras de arte. Una decisión que se tomó para "proteger el patrimonio de Lollobrigida". No era la primera vez que su hijo intentaba que la intérprete perdiera el control sobre su patrimonio, pero en 2014 el juez le dio la razón a ella.

Después de que saliera la luz la noticia, Gina Lollobrigida se sintió humillada y emitió un comunicado del que los medios de comunicación se hicieron eco. "Han decidido dejarme morir de manera innoble, como no se haría ni siquiera con los delincuentes. En un país civilizado no es tolerable que se produzcan abusos tan graves e injustos", aseguró indignada. A pesar de que la actriz presentó un recurso, los jueces del Tribunal de Apelación de Roma lo rechazaron basándose en un informe médico-legal. En él se señalaba que Lollobrigida estaba "aparentemente muy lúcida" en su día a día, sin embargo, en las cuestiones referidas a sus cuentas y bienes estaba "totalmente confusa".