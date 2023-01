Familiares, amigos, compañeros de profesión... Todo el mundo llora la inesperada muerte de Lisa Marie Presley. Hace un par de días la veíamos en la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, quien ha confirmado la triste noticia: "Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido". Primero fue ingresada en el hospital a causa de un paro cardiaco que no pudo superar. Lisa Marie Presley tuvo cuatro hijos, dos con su primer marido, el músico Danny Keough, y otras dos gemelas con su cuarto esposo, el músico y productor Michael Lockwood. Benjamin, su único hijo varón, se quitó la vida hace dos años y medio.

Riley Keough es la más conocida de la familia, la mayor de sus hijos. A sus 33 años, Riley ha conseguido construir su propia carrear como actriz y modelo . Entre sus películas más populares, Mad Max: Fury Road , donde compartió cartel co Tom Hardy y Charlize Theron. También es conocida por su papel protagonista en la serie The Girlfriend Experience , trabajo por el que recibió su primera nominación en los Globos de Oro .

Benjamin Keough

Benjamin Keough intentaba triunfar en la industria musical, igual que hizo su abuelo, Elvis Presley. Al contrario que su madre y su hermana mayor, Benjamin mantenía un perfil más bajo, alejado del foco mediático. En julio de 2020, cuando solo tenía 27 años, se quitó la vida. Lo encontraron muerto de un disparo en su casa de Calabasas, California. Las investigaciones llegaron a la conclusión de que se trataba de un suicidio. Benjamín había discutido con su pareja justo antes de que ocurriera. Además, la autopsia reveló que había consumido alcohol y otras sustancias. Su muerte dejó devastada a su madre, Lisa Marie Presley.

"No se supera", confesó Lisa Marie Presley hace unos meses en una entrevista. Este fue el mayor varapalo de su vida, aunque intentó mantenerse fuerte por el bien del resto de su familia: "Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página".