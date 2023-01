Desde que nació era famosa. Hija del rey del rock and roll, Lisa Marie Presley siempre estuvo rodeada de la prensa, que hace apenas un par de días la fotografiaba por última vez. La cantante acudió este martes a los Globos de Oro, donde vio ganar a Austin Butler por interpretar a su padre en Elvis. La noticia de su muerte, con solo 54 años, ha sorprendido a todo Hollywood y al mundo del corazón, que ha seguido de cerca su vida. Cuatro veces se casó Lisa Marie Presley y cuatro veces se divorció. Estos fueron sus maridos.

Danny Keough, padre de sus hijos mayores

Lisa Marie Presley se casó por primera vez el 3 de octubre de 1988. Era muy joven, tenía 20 años, pero conocía a su novio desde hacía tres. Se trataba de Danny Keough, un músico de Chicago. Siete meses después de la boda nació su primera hija en común, Riley Keough, y a los tres años -cuatro desde la boda- llegó su segundo hijo, Benjamin. Su relación acabó en 1994, fecha en la que Lisa Marie y Danny Keough se divorciaron, aunque siempre mantuvieron una buena relación.

Su hija, Riley Keough, se convirtió en actriz. La hemos visto en Mad Max: Furia en la carretera, The Girlfriend Experience o Lo que esconde Silver Lake y próximamente protagonizará Daisy Jones & The Six, donde también cantará. Su hermano menor, Benjamin, se suicidó en 2020, a los 27 años, una tragedia que dejó desconsolada a la familia Presley.