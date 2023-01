Muere a los 54 años Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis

La única hija de Elvis Presley, Lisa Marie, ha fallecido este jueves a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido", ha expresado su madre, Priscilla Presley, en un comunicado enviado a la revista especializada en celebridades People.

“"It is with a heavy heart that I must share the devastating news that my beautiful daughter Lisa Marie has left us," Priscilla confirmed in a statement to PEOPLE Thursday evening. Full story: https://t.co/kNOC0R0uV5 pic.twitter.com/20FAbs4vjE“