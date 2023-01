Sus padres no se imaginaron nunca que su pequeña Rosie sería una de las modelos más importantes y solicitadas de la moda. Creció en una granja orgánica en el sur de Inglaterra, rodeada de gallinas, conejos y burros, pero el destino quiso que cambiara las botas de campo por los zapatos de tacón de aguja. Rosie Huntington-Whiteley apuntaba maneras, ya que era una niña preciosa y muy alta, que tenía los labios muy gruesos y el pecho muy desarrollado, lo que le pasó factura. Años más tarde contó que en la etapa de los estudios secundarios llegó a sufrir acoso y burlas, tanto por su físico como por su apellido doble. Fueron años horribles para ella, pero supo dejarlos atrás y la crueldad de sus compañeros se fue diluyendo en el tiempo cuando empezó a despuntar

De la granja a las pasarelas

Con 15 años empezó tener claro que la granja no sería su habitat natural y empezó a hacer trabajos en la moda, compaginando esta pasión con los estudios, y en 2005 logró su primera portada, fue para la edición japonesa de Vogue. En 2006, cumplidos los 19, su nombre ya se escribía con letras de oro. Fueron muchos los que la comparaban con Kate Moss, llegando a decir que iba a ser su sucesora. "No me importa que me comparen con Kate Moss. Creo que ella es la mejor embajadora de la moda británica".

Rosie Huntington-Whiteley empezó en la moda con 15 años Gtres

Todos los diseñadores y firmas la querían en sus desfiles y en sus campañas, llegó a ser una de las top models más relevantes. Uno de sus trabajos más recordados fue precisamente con la moda británica, nada menos que con la casa Burberry. Tenía 21 años y nunca olvidó que aquellas fotografías fueron decisivas para su proyección internacional. Años más tarde, volvió a posar para ellos, lo hizo sin ropa, con tan solo una bufanda y ante el objetivo de Mario Testino. "Aquel trabajo marcó mi carrera, ¡cómo no iba a querer posar para ellos siendo el 'cuerpo Burberry'!".