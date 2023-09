¿Eres fan del cine de acción? ¿Y de los tiburones? ¿Y del mayor tiburón que jamás haya existido? Se trata de Megalodón, una película de 2018 con Jason Statham, donde un equipo de científicos explora un área de la fosa de las Marianas. Cuando acceden a investigar las especies que allí se encuentran, descubren algo que no esperaban: el megalodón, el tiburón prehistórico de mayor tamaño, no se extinguió como creían, sino que les aguarda al fondo del océano. No te pierdas la producción esta noche a las 22.05 horas en La 1 de TVE.

Así eran los megalodones Extinto desde hace 3,6 millones de años, el megalodón es el tiburón de mayor tamaño que jamás haya existido. Su longitud superaba los veinte metros y sus dientes medían hasta 18 centímetros, como indicaba el biólogo marino Pedro J. Pascual Alayón al programa Españoles en la mar. No devoraban animales de sangre fría, sino de sangre caliente. La misma que tenían ellos. La mayoría de los habitantes del mar tienen la sangre fría, pero los megalodones mantenían su cuerpo con una temperatura más alta que la del agua en la que vivían almacenando el calor que generaban sus músculos. Podemos decir que es el gran antepasado de los tiburones actuales y que despierta una gran curiosidad, y no solo entre la comunidad científica: los tiburones megalodones fueron los depredadores marinos más grandes del océano, lugar en el que vivieron cerca de 20 millones de años. Hallados en Canarias fósiles del mayor depredador del mundo, el tiburón 'megalodón' EFE

¿Por qué desaparecieron? Según el experto, los cambios que sufrió la Tierra durante el Mioceno influyeron en este hecho. Se cerró el istmo de Panamá, el clima se transformó… Todo ello llevó a las ballenas a modificar sus rutas migratorias. Los megalodones perdieron así su alimento, a lo que se achaca su extinción. Este escualo prehistórico estuvo nadando y cazando alrededor de las Islas Canarias. En 2012 se encontraron en los fondos del Banco de La Concepción, en el norte de Lanzarote, 15 dientes fósiles de megalodón, con los que se alimentaban de grandes presas. Jason Statham huye de los tiburones en su moto de agua en 'Megalodón' RTVE