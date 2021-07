'Tiburón', la exitosa película de Spielberg, llega este lunes a La 2

Este lunes a las 22:00, Tiburón nada a orillas de Días de Cine Clásico de La 2. No se puede empezar un verano sin revivir una de las grandes obras maestras del cine estadounidense. Terror, suspense y aventuras en una misma ola basada en la novela homónima de Peter Benchley. Taquillera, exitosa y con buen envejecer. Se ha convertido en una película de culto, pese a que su preproducción y rodaje hizo aguas todo el rato. Rompió esquemas en Hollywood y fue el cataclismo del éxito de su director, Steven Spielberg. Te contamos cinco curiosidades sobre la obra fílmica ganadora de tres Óscar. Mira aquí el tráiler.

Sin guion, sin actores, sin detalles técnicos y un rodaje en mar abierto

En 1974, Peter Benchley publicaba su libro Tiburón, y resultó ser un éxito hasta alcanzar el número uno en la lista de The New York Times. A los productores de la película, que veían cómo las ventas crecían como la espuma, les entraron las prisas para empezar el rodaje y así no perder el tirón comercial. Pero, no se puede comenzar la casa por el tejado, y ellos se tiraron a la aventura sin flotador ni bote salvavidas.

Tenían un guion que estaba sin pulir, un equipo de actores sin cerrar, unos detalles técnicos de rodaje nada claro, y tampoco había tiburón. Además, Spielberg amenazaba con abandonar la dirección si no le daban carta blanca para realizar algunos cambios creativos que él consideraba oportunos. Consiguió que lo dejaran rodar en mar abierto, en concreto, en el océano Atlántico, en vez de conformarse con las piscinas de los estudios de cine que facilitan la labor. Esto llegó a alargar el rodaje de 55 a 159 días, y a triplicar el presupuesto inicial, de 3.5 millones de dórales a 9. Mucho desastre en tan poco tiempo.