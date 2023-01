La muerte del músico Jeff Beck ha provocado una verdadera ola de reacciones en el mundo del rock, con artistas como Mick Jagger o Jon Bon Jovi lamentando la pérdida del que era, en palabras del líder de The Rolling Stones, "uno de los mejores guitarristas del mundo". Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, da un paso más y le define como "el Salvador Dalí de la guitarra". Jeff Beck, ganador de numerosos premios Grammy y miembro del grupo Yardbirds -y aplaudido también por su carrera en solitario- ha muerto este martes a los 78 años "tras haber contraído repentinamente meningitis bacteriana", según señaló su familia.

La reacción de Ronnie Wood y Rod Stewart, de Jeff Beck Group

"Con la muerte de Jeff Beck hemos perdido a un hombre maravilloso y uno de los mejores guitarristas del mundo. Todos lo extrañaremos mucho", escribe Mick Jagger en Twitter.

Su compañero en The Rolling Stones, Ronnie Wood -otro de los guitarristas más famosos del rock- también lamenta su muerte: "Ahora que Jeff se ha ido, siento que uno de mis hermanos ha dejado este mundo y lo voy a extrañar mucho. Estoy enviando muchas condolencias a Sandra, su familia y todos los que lo amaban. Quiero agradecerle todos nuestros primeros días juntos en Jeff Beck Group, conquistando América".

Tanto Ronnie Wood como Rod Stewart fueron parte de la banda Jeff Beck Group, formada en la década de los 60, antes de que Ronnie Wood se incorporase como miembro oficial de The Rolling Stones. El cantante recuerda ahora aquella experiencia para decir adiós a su fundador: "Jeff Beck estaba en otro planeta. Nos llevó a mí y a Ronnie Wood a EE.UU. a fineales de los años 60 en su banda Jeff Beck Group y no hemos mirado atrás desde entonces". "Fue uno de los pocos guitarristas que cuando tocaba en vivo me escuchaba cantar y responder. Jeff, fuiste el mejor, mi hombre. Gracias por todo. RIP", le dedica Rod Stewart.