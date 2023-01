Regresa Melendi. No es que nunca se haya ido. Pero sí una esencia del cantante. Una que ahora regresa más viva que nunca en el 20.º aniversario de la carrera profesional del cantante asturiano. Después de muchos años de un Melendi mucho más meloso, cargado de canciones de amor, ha llegado la hora de recuperar al Melendi de los inicios, aquel que cantaba eso de "voy caminando por la vida. Sin pausa, pero sin prisa. Procurando no hacer ruido, vesti'o con una sonrisa". Así lo ha anunciado el propio artista en sus redes sociales: "Este año, 'Milindri' come back. Y back y back y back y a chili a chili...", ha escrito junto al vídeo donde canta una divertida canción para esta ocasión.

Las polémicas de Melendi con las drogas Fue en 2014 cuando Melendi se sinceró sobre sus problemas de adicción en el pasado. Reconoció haber consumido con frecuencia alcohol, cocaína y algunos fármacos: "Antes consumía de todo. No puedo probar nada ya. Soy adicto, soy un enfermo crónico", dijo. Y aseguró que nunca ha defendido el consumo de sustancias en ninguna de sus canciones. Quitó todas las canciones que hablaban sobre drogas de su repertorio y dejó de cantarlas. Pero regresan ahora en 2023 con su aniversario. Además de este problema, Melendi protagonizó uno de los incidentes más mediáticos y controvertidos de los famosos en 2007. El cantante provocó un altercado en un vuelo de Madrid a México, en estado de embriaguez. El avión tuvo que regresar a Barajas tras dos horas de vuelo y el artista asturiano fue inmediatamente detenido. Tras prestar declaración quedó en libertad, pero ese suceso ya había quedado grabado para siempre en la memoria colectiva. Tanto que fue un punto de inflexión que le hizo cambiar su vida.