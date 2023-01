LalaChus y Ger están muy contentos porque por fin han llegado los Reyes Magos. Sin embargo, su visita no fue, durante muchos años, motivo de alegría para Ger, al que le asustaba la posible presencia de tres personas ajenas a su familia en su casa. “No entiendo por qué pueden entrar en mi casa si yo echo la llave y no entiendo… ¿de dónde sacan esos regalos si yo nunca los he visto comprando? ¿Roban?” Sí, en efecto, de pequeño, Ger llegó a poner en duda el poder mágico de los Reyes Magos y, por eso, en alguna ocasión, le han traído carbón. Aunque a él tampoco le venía del todo mal, ya que le encantaba.

En este episodio del videopodcast ¡Qué decirte que no sepas!, Lala y Ger confiesan cómo pasaban la tarde de la Cabalgata de Reyes. Mientras que a Lala le daba cierto miedo esa “batalla campal” de caramelos, Ger se lo pasaba de maravilla acompañando a los Reyes Magos en la Cabalgata. Además, conoce todos los entresijos y todo lo que se cocinaba detrás de ella y… ¡ojo!, en este episodio nos lo cuenta.

Asimismo, cada familia es un mundo y cada uno vive la noche de Reyes de una forma distinta. A Lala, la visita de los Reyes Magos la sorprendía siempre volviendo de la Cabalgata de Reyes. Y es que sus Majestades hacían parada en su casa justo después de terminar el desfile por Fuenlabrada, por lo que Lala podía abrir sus regalos en la misma noche de su llegada. Ger, por su parte, era de los que debía esperar a la mañana del 6 de enero para descubrir qué había bajo el árbol. En este capítulo, ambos debaten sobre cómo entraban los Reyes (y sus camellos) a sus casas y las exigencias que sus Majestades imponían para dejarles todos los regalos que habían pedido.

El próximo -y último- episodio de la segunda temporada de ¡Qué decirte que no sepas! está a la vuelta de la esquina. El próximo martes, 10 de enero, Lala y Ger harán un repaso de las fiestas navideñas acompañados de una invitada muy especial. ¿Te imaginas quién puede ser?