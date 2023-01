LalaChus y Ger empiezan 2023 con la mochila cargada de anécdotas. Los presentadores siempre nos sorprenden con las situaciones tan comprometidas en las que se ven envueltos. En el tercer programa del videopodcast ¡Qué decirte que no sepas!, Ger explica que uno de estos momentos “tierra trágame” de los que fue protagonista se produjo precisamente en una Nochevieja. Mientras todos sus familiares se abrazaban y se felicitaban el año, él casi se atraganta con una de las uvas. ¡Menos mal que corrieron a ayudarle! Y es que tanto Lala como Ger cumplen a rajatabla la tradición de comerse cada 31 de diciembre las uvas al ritmo de las Campanadas. No obstante, hay otras tradiciones socialmente asentadas en España que Lala y Ger no siguen por vagueza. ¿Has oído hablar de la buena suerte que se supone que trae llevar ropa interior roja en el momento del cambio de año?

Además de las tradiciones que se siguen en España, Lala y Ger hacen un breve repaso de todas las creencias que existen en el mundo acerca de la necesidad de atraer a la suerte con el cambio de año. Besarse debajo del muérdago, romper platos contra las puertas… ¡cada cultura es un mundo!

En este episodio del videopodcast oficial de MasterChef, Lala y Ger también ponen sobre la mesa algunos de los mensajes más incómodos y, en cierta manera, pretenciosos que antes nos llegaban a través de SMS y ahora recibimos por WhatsApp con motivo del cambio de año. Seguro que tú también has recibido alguna vez uno de esos mensajes despersonalizados que sabes que a miles de personas también les ha llegado por los grupos de mensajería. ¿Qué opinan nuestros presentadores de estos mensajes?

Y de mensajes genéricos pasamos a mensajes incorrectos que por culpa del subconsciente o del corrector del móvil hemos enviado por error. Lala fue protagonista de una escena muy divertida con un señor mayor por culpa de una mala jugada de su subconsciente. De “buen viaje” a “buen viejo” hay un universo de significado, pero solo el cambio de dos letras.

