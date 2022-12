LalaChus y Ger formulan una teoría conspiranoica sobre Mariah Carey: "¿Yo nunca la he visto sin estar vestida de Navidad?"

LalaChus y Ger regresan con una temporada muy navideña del videopodcast ¡Qué decirte que no sepas! En el primer episodio de la temporada, Lala y Ger confiesan que, un año más, no les ha tocado la lotería aunque como han afirmado, no invierten mucho en probar suerte. Sin duda alguna, lo que más les gusta de la lotería es ver cada año el anuncio con el que se intenta potenciar la venta de décimos. Para ellos, hay uno insuperable: el spot de 2013 protagonizado por Raphael, David Bustamante, Marta Sánchez, Montserrat Caballé y Niña Pastori.

Además, en este episodio, Lala y Ger viajan al pasado y rememoran cómo se comportaban de pequeños ante la inminente llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos. ¿Sabes que era frecuente que la hermana de Lala avisara a Baltasar -su rey mago favorito- cuando se portaba mal para que lo tuviera en cuenta a la hora de traerle regalos? Lala cuenta esta “dramática” experiencia que, sin duda, le ha marcado tanto como la anécdota con la que le asustó su hermana que decía que era “mitad cabra mitad persona”.

Lala y Ger también debaten acerca de las incómodas conversaciones que surgen con toda la familia reunida alrededor de la misma mesa en la cena de Nochebuena. También hablan sobre los villancicos que marcaron su infancia. Mientras que Lala es más clásica, a Ger le encanta Mariah Carey y su icónico “All I want for Christmas is you”. El influencer se atreve a formular una teoría conspiranoica que Lala apoya: ¿y si a Mariah Carey le ha pasado lo mismo que a Avril Lavigne? “Yo nunca la he visto sin estar vestida de Navidad”, confiesa Ger.

En los próximos días, Papá Noel visitará las casas de todos los niños y también hará parada en el videopodcast, ya que el siguiente programa se publicará el 26 de diciembre. ¿Nos acompañas? No olvides de que puedes volver a ver y escuchar todos los episodios de ¡Qué decirte que no sepas! en RTVE Play, en Play Radio, en Spotify y en el canal de YouTube de MasterChef España.