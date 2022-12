18:33

Barcelona sancionarà els promotors immobiliaris que incompleixin el 30% per habitatge protegit

L'Ajuntament de Barcelona multarà amb sancions de mig milió d'euros als promotors immobiliaris que han incomplert la normativa que obliga a reservar un 30% d'habitatge protegit en les noves promocions. Les 3 empreses dedicades al maó no van demanar les llicències pertinents per tal d'evitar-se reservar, en total, 10 pisos per a protecció oficial, i per això se'ls sancionara econòmicament, i no podran construir ni reformar a la ciutat com a mínim durant 1 any.