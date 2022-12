Judici pel crim de Janet Jumillas

L'acusat per assassinar Janet Jumillas el març del 2019 a Cornellà de Llobregat ha negat la seva participació en el crim i ha responsabilitzat a terceres persones, encara que tots els indicis l'assenyalen. L'home, Aitor G.P., jutjat per l'Audiència de Barcelona per aquest assassinat ha declarat avui davant els magistrats i només ha respost a les preguntes del seu advocat que han durat 20 minuts.

Segons la seva declaració, Aitor G.P. ha assenyalat l'autor del crim va ser un home desconegut que el va atacar a ell a la seva pròpia casa per buscar diners.

Ha explicat que coneixia la víctima perquè era qui li subministrava marihuana i que ell havia quedat amb la Janet per pagar-li 30 euros per marihuana a casa seva. Van quedar al carrer i quan va pujar a casa va rebre un fort cop per l'esquena i després un individu li va exigir que li donés tots els diners que tenia. Quan va tornar del seu cotxe per buscar la cartera, va arribar al seu pis i ja no hi havia ningú i el terra estava tacat de sang.

Només va trobar sang a terra, que va netejar, i una bossa amb roba, a més d'un vidre d'ulleres. La bossa la volia llençar, però a la tarda va decidir guardar-la al cotxe. Dos dies més tard va llençar-la. D'aquesta manera ha volgut donar explicacions sobre l'aparició de sang de la víctima a casa seva i també restes de sang al seu cotxe, tot i que no es va poder determinar si eren de Jumillas.

Al cap d'uns dies va intentar allunyar-se de la qüestió. Quan va sentir notícies sobre la desaparició de Jumillas va pensar que la dona havia volgut marxar. Poc després va ser detingut i va ingressar a presó. Allà, al maig, va saber que havien trobat el cos enterrat en un descampat al Prat de Llobregat.

Aitor G.P., a preguntes del seu advocat ha intentat donar detalls que l'exculparien. Ha explicat que vivia amb la seva parella al pis de Cornellà des de tres mesos abans dels fets, i durant aquell temps havien hagut de fer reformes com pintar, arreglar la terrassa, fusteria, lampisteria o cuina. També ha explicat que a l'aparcament de l'edifici on vivia ell no hi tenia plaça i li hagués estat molt difícil aparcar una estona el cotxe al gual per carregar el cos de Jumillas. "No podia deixar el cotxe allà més de 5 segons sense molestar", ha dit.

Tant fiscalia com acusació particular i defensa han mantingut les seves conclusions provisionals, que han elevat a definitives. La fiscalia demana 19 anys de presó per assassinat amb traïdoria. Ara el jurat s'haurà de reunir per deliberar el veredicte del judici.