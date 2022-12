11:29

JUDICI JANET JUMILLAS | L'acusat d'assassinar Janet Jumillas assenyala un desconegut com a autor del crim.



Responent només a preguntes del seu advocat, ha reconegut que coneixia Janet perquè li venia marihuana i, en alguna ocasió, cocaïna. El 12 de març, dia abans del crim, es van veure per a pagar-li marihuana, uns 20-25 euros. Ella li va mostrar i li va donar una marihuana nova que tenia, encara que en aquest moment no portava diners damunt per a pagar-li, uns 30 euros i van quedar l'endemà a casa d'Aitor per a pagar-li.



El dia del crim es troben al carrer, Aitor puja davant i Janet darrere i quan arriben a dalt, Aitor nota un cop per l'esquena, perd l'equilibri i en girar-se es troba amb un altre home, una dona i Janet. L'home li demana diners i ell té la cartera en el cotxe i la buscarà. Quan torna al seu pis, ja no hi ha ningú.

Segons la seva declaració, en arribar, troba gotes de sang, una bossa amb una mica de roba i una lent d'ulleres. Ho recull tot i ho tira al cap de dos dies i no torna a saber res de Janet fins que, ja detingut, s'assabenta estant a la presó.