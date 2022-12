00:58

L'Informe pels drets dels infants, presentat avui pel Síndic de Greuges, recull que un 28,6% dels menors de 18 anys viu en risc de pobresa.

Segons l'estudi la situació ha empitjorat 3,6 punts respecte a 2016, quan era del 25%, tot i que va arribar al 33,4% durant la pandèmia.

A més una tercera part no rep les principals prestacions per evitar l'exclusió social. Tot i que durant els últims anys ha millorat la cobertura de polítiques per evitar l'exclusió social els indicadors són preocupants segons Maria Jesús Larios, adjunta pels drets dels infants.

L'informe recull també l'increment de denúncies per violència sexual a víctimes menors d'edat, un 51,3% més, i l'augment dels infants que acudeixen a centres de salut mental. Una atenció que en molts casos és insuficient i que pot afectar a la seva trajectòria educativa i relacional | Marta Cardenas