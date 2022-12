A l'Audiència de Barcelona declaren els primers testimonis al judici per l'assassinat de Janet Jumillas el 2019. Va desaparèixer de manera involuntària i tres mesos després uns operaris de neteja localitzaven el seu cos a un solar del Prat de Llobregat. La Fiscalia demana 19 anys de presó per l'únic acusat i principal sospitós del seu homicidi, Aitor G.P.

La dona, amb dos fills, s'havia desplaçat el 13 de març de 2019 a Cornellà de Llobregat a fer unes gestions en la delegació d'Hisenda i després ja no es va saber més d'ella. Poc després de desaparèixer, la família de la dona va assegurar en declaracions a TVE que Janet Jumillas no se n'havia anat per la seva pròpia voluntat, perquè va desaparèixer després de deixar als seus fills en el col·legi i tenia intenció de reunir-se amb el seu nebot, segons un àudio que aquest va rebre.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar el seu cotxe el 18 del mateix mes, aparcat correctament en la via pública als voltants de la seu d'Hisenda, i no s'apreciava cap signe de criminalitat.

Després de la desaparició de Janet Jumillas, veïna de Viladecans, els Mossos van detenir el 7 de maig a dos homes d'aquesta localitat, un d'ells conegut de la víctima, però sense relació sentimental amb ella, segons les primeres investigacions. L'altre detingut, acusat d'encobriment, està en llibertat provisional.

L'autòpsia realitzada al cadàver trobat al Prat, a Barcelona, corresponia a Janet Jumillas, segons van confirmar els Mossos d'Esquadra, després d'haver corroborat la policia científica que les empremtes dactilars són de la dona de 39 anys.

La investigació que va portar al principal sospitós La Unitat Central de Desapareguts dels Mossos d'Esquadra va assumir les investigacions després de la denúncia per la desaparició d'aquesta dona, després que en els primers dies no es descartés que es tractava d'una fugida voluntària. En la recerca, van descobrir que Aitor G.P., vinculat al tripijoc, havia mantingut comunicacions amb la dona en els dies previs a la seva desaparició, per la qual cosa va ser citat en comissaria el 21 de març i ja llavors va aixecar les sospites en incórrer en contradiccions i falsedats respecte de les proves obtingudes per la intervenció telefònica i de geolocalització. Aquest mateix dia, els investigadors que ja seguien al principal sospitós, li van veure tirant unes bosses d'escombraries a un contenidor, que van ser recuperades, i hi havia dues baietes de pal de fregar xopats en sang, que es va confirmar que era de Jumillas. En aquestes bosses també hi havia unes ulleres trencades de la desapareguda i un tros de corda amb cabell seu, segons els indicis que remena el jutge. El principal sospitós de l'homicidi de Jumillas presumptament va repintar part del seu pis, en el número 33 del carrer Ramon Sala i Massaguer a Cornellà, per a ocultar sang. Segons detalla un acte del Jutjat d'Instrucció 4 de Cornellà, recollit per Europa Press, Jumillas va acudir al pis del principal sospitós el dia de la seva desaparició, ja que estava al costat de l'oficina de l'Agència Tributària de Cornellà, on havia de fer un tràmit, i allí a prop va aparcar el seu cotxe.