02:12

L'executiu català aprova la pròrroga dels pressupostos perquè de moment continua sense haver-hi una majoria suficient per tirar els comptes endavant.

El Govern ha celebrat aquest dimarts el darrer consell executiu de l'any. Una reunió en què l'executiu ha aprovat la pròrroga dels pressupostos perquè de moment continua sense haver-hi una majoria suficient per tirar els comptes endavant. Això sí, l’executiu català espera començar l'any amb un pacte assolit, bé amb JxCat o amb el PSC.

El Parlament ha habilitat la setmana del 9 de gener, quan normalment el període de sessions no es reprèn fins a la segona quinzena. Això dona una pista que el Govern podria aprovar els comptes i portar-los aquella mateixa setmana al Parlament de Catalunya.

De moment, es començarà l'any amb una pròrroga tècnica dels pressupostos del 2022, que han aprovat aquest dimarts. Les negociacions, segons la portaveu, Patrícia Plaja, estan vives tant amb PSC com amb Junts i els demanen no dilatar les negociacions. I és que l’executiu català veu viable encara un acord a 4. El Consell Executiu no es tornarà a reunir fins a la setmana del 3 de gener | Laura Herrero