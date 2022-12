Sean Combs (también conocido como Puff Daddy o Diddy a secas, su nombre artístico actual) está de enhorabuena. El rapero ha sido padre de nuevo, como él mismo ha revelado en Twitter. Su séptima hija lleva además su nombre, Love Sean Combs, y él no podría estar más contento: "Estoy tan bendecido de dar la bienvenida al mundo a mi bebé Love Sean Combs. ¡Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie y yo te queremos mucho! ¡Dios es el mejor!". Nadie se esperaba el nacimiento de la pequeña Love: su novia, con la que mantiene una relación abierta (como Will Smith y Jada Pinkett), no parece haber estado embarazada y ni siquiera la menciona en el anuncio de su nueva paternidad. ¿Quién es la madre de la bebé?

Su relación con Yung Miami: "Estamos solteros, pero saliendo" En el tuit con el que Diddy ha hecho público el nacimiento de su hija, el rapero hace mención a sus otros hijos y también a "Mama Combs", con quien entendemos que se refiere a su propia madre (y abuela de la bebé), Janice Combs. Ni rastro de Yung Miami, su novia, en el mensaje. El pasado septiembre la también rapera dio una entrevista a XXL en la que habló de su relación con Diddy y dejó caer que lo suyo estaba abierto a terceras personas: "Estamos saliendo. Estamos solteros, pero estamos saliendo. La gente no sabe lo que significa tener citas. Él está soltero, yo estoy soltera, pero estamos saliendo. A eso me refiero cuando digo que vamos juntos. Cuando estamos juntos, estamos juntos. Estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas, pero seguimos solteros". Por si quedaba alguna duda, Yung Miami daba más detalles: "Él ve a otras personas más allá de mí y yo veo personas más allá de él. Soy joven. Estoy saliendo con alguien". Total, que Diddy y Yung Miami tienen una relación abierta. Ella, sin embargo, no parece haber dado a luz a la séptima hija del rapero, y es que no se le ve tripita de embarazada en ninguna de las fotografías que ha subido a su Instagram.