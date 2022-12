¡Ya tenemos los nombres de las parejas que actuarán en la gran final de Dúos increíbles! La semifinal ha estado muy reñida, pero el público ha hablado y ha decidido qué cantantes se quedan con su plaza en el programa y lucharán por ganar. Ellos son Miguel Poveda y Antonio José, los primeros clasificados; en segundo lugar, Yoly Saa y Sole Giménez; por último, en tercer lugar, Ana Belén y Agoney. Nervios, lágrimas y mucha emoción, así ha sido la semifinal de Dúos increíbles.

La de Miguel Poveda y Antonio José no fue una actuación cualquiera, fue un auténtico espectáculo. El bailaor Agustín Barajas abrió el show. dejando al público sin palabras. "La leyenda del tiempo ", la canción que popularizó Camarón de la Isla, fue la elegida para asegurarse su plaza en la gran final. Así fue, el dúo quedó en primer lugar gracias a los votos del público.

Ni ellas mismas daban crédito cuando escucharon de la boca de Juan y Medio que estaban clasificadas para la gran final. Sole Giménez y Yoly Saa daban por hecho su cuarto puesto, sin embargo, el público no pasó por alto su increíble actuación. El dúo interpretó " Tenía tanto que darte ", canción de Nena Daconte, el proyecto musical de la artista y compositora Mai Meneses.

Agoney y Ana Belén, a punto de perder su plaza en la final

Agoney y Ana Belén no convencieron al público con su actuación. El dúo defendió su plaza en el talent a ritmo de "Lobo hombre en París", de La Unión. Por primera vez, la pareja se llevó un gran susto. Se tuvieron que conformar con el último puesto en la primera ronda del programa, pero lo que no sabíamos es que guardaban un as en la manga.

Tenían que seguir luchando si querían estar en la gran final. Antonio Carmona y Nia fueron sus contrincantes. Agoney y Ana Belén querían quedarse y llegar a la gran final y lo dieron todo sobre el escenario en la segunda parte de la noche. El dúo optó por jugársela con "Te dejé marchar", canción de Luz Casal. Miguel Poveda no pudo contener las lágrimas de la emoción. La pareja recibió la ovación del público y también la de sus compañeros, que se pusieron de pies para felicitarles. Finalmente, fueron Agoney y Ana Belén quienes ganaron el duelo y consiguieron su plaza en la gran final.