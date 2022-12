No tuvo la oportunidad de ser su pareja en Dúos increíbles, pero sí ha podido cumplir su sueño. A Yoly Saa nada le hacía más ilusión que cantar junto a Ana Belén, una de sus artistas favoritas, por quien, reconoce, "tiene una debilidad". Llegó a rechazar a su actual compañera de equipo, Sole Giménez, por dejarle la puerta abierta, pero la intérprete de "Contamíname" estaba destinada a formar dupla con Agoney. El programa afronta ahora su recta final y no podía dejar a Yoly Saa con las ganas. Una sorpresa "a traición", según las propias palabras de la artista gallega, que no pudo evitar emocionarse incluso antes de que sonara la música.

Ana Belén, acompañada de su pianista David, esperaban a Yoly Saa en la sala de ensayos. Fue ahí cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de pasar. "Me muero", murmuró la cantante, que no dejaba de secarse las lágrimas al mismo tiempo que cantaba junto a uno de sus ídolos el clásico "El hombre del piano", una canción que ha formado parte de su infancia.

"Cuando vi la impresión que le daba a Yoly encontrarnos en la sala de ensayos, pensé: 'La hemos cagado'. No se puede cantar cuando te emocionas porque se te organiza un chocho de flemas", confesó Ana Belén, que preocupada dejó claro que no había sido su intención convertir a la artista en un mar de lágrimas. A Yoly Saa no se le olvidará este momento, tampoco a su padre, quien le introdujo en el mundo de la música. Fue en un karaoke en el que sonaban las canciones de Ana Belén, Víctor Manuel y Sole Giménez donde Yoly empezó a sentir auténtica pasión por la profesión.

La artista gallega llamó a su padre para compartir este momento con él. Con un nudo en la garganta, le explicó lo que había pasado con la ayuda de Ana Belén: "Le hemos dado una sorpresa a Yoly y la tenemos hecha un mar de lágrimas. No era nuestra intención, pero lo entendemos perfectamente, está emocionada". ¿Por qué esta canción es tan especial para Yoly Saa? "Ella iba al karaoke conmigo. Tenía vergüenza, pero a veces cantábamos 'El hombre del piano'", explicaba su padre. No sabemos a quién le ha hecho más ilusión, si a él o a su hija.

Las dos se han fundido en un abrazo tras ver las imágenes de ese momento. "Echadme ya si queréis, ya me da igual todo", bromeaba Yoly Saa. Sin embargo, fue su pareja, Yoly y Sole Giménez, quién consiguió una plaza en la gran final de Dúos increíbles. Ojipláticas, así se quedaron al descubrir el veredicto del público.